“La Violética” de Nacho Vegas triunfa en México

Gracias al éxito de su show en el Teatro Metropólitan, el compositor español ofrecerá un segundo concierto este 16 de noviembre en el mismo venue

Asael Grande

El compositor español, Ignacio González Vegas, mejor conocido como Nacho Vegas, quien ha conquistado al público con su música que oscila entre el folk y el rock, y tras el rotundo éxito de su show el pasado14 de noviembre en la capital del país, ha anunciado que en conjunto con OCESA, cantará una fecha más en el Teatro Metropólitan para el viernes 16 de noviembre: “ya tenía la decisión de hacer un disco doble, y de hecho intenté sintetizarlo, fueron cuatro años para escribir estas canciones, es un formato que me gusta, me gustan que los discos se graben de una manera cuidadosa, no voy a tocar los 18 temas del todo el disco Violética, creo que sería excesivo, hay algunas canciones que las voy cambiando en algunos de los shows, y tocaré canciones de los discos anteriores, quiero que el concierto sea especial, me gusta cantar un repertorio actual con canciones antiguas, las canciones son seres vivos, el concierto constará de canciones de todos mis discos, desde Actos Inexplicables, hasta el Violética, comentó Vegas, uno de los hombres más importantes del rock independiente ibérico, y para esta nueva vista a México vendrá de la mano con su nuevo disco de estudio, séptimo en su trayectoria como solista, titulado Violética, que ha sido bien recibido por sus fans y por la crítica especializada.

A cuatro años de lanzar Resituación, y a tres de su EP Canciones poco populistas, Nacho Vegas regresa a los escenarios con un nuevo material doble: Violética, el cual lanzó a la venta el pasado 15 de junio. Contiene 18 canciones donde el cantante estuvo acompañado de los músicos: Edu Baos, Abraham Boba, Manu Molina, Joseba Irazoki, Luis Rodríguez y César Verdú. Este nuevo disco se grabó en el estudio de Paco Loco en El Puerto de Santa María, España. Cabe mencionar que en este material destacan las colaboraciones de Cristina Martínez (El Columpio Asesino), Christina Rosenvinge, María Rodés y El Coro Antifascista Al Altu La Lleva: “creo que no estamos viviendo un buen momento en la escena del rock español, es mi opinión personal, hay varios festivales de rock, pero con los mismos carteles, muy conservadores, el mismo cartel de hace veinte años, se puede repetir perfectamente hoy en día, eso va en declive de los grupos más jóvenes, quienes tienen complicado el poder tocar y salir de gira, se ha perdido un poco el circuito de salas, y tienen que consagrarse en los festivales”, agregó Nacho Vegas, quien estará regalando a sus seguidores, lo mejor de su sonido indie, y su estilo musical inspirado en artistas como Will Oldham, Nick Cave, Leonard Cohen, Nick Drake, Bob Dylan y Tom Waits.

La noche del 16 de noviembre, en el Teatro Metropólitan, será onírica, roquero, de minimalistas.