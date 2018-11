Yahaira Plascencia, desde Perú, a la conquista de México

Con su peculiar estilo de interpretar la salsa en “La original”, la artista lanzará disco con tintes urbanos

Arturo Arellano

Con 24 años de edad, la peruana Yahaira Plascencia es la primera voz salsera de su generación y, en noviembre, llega a México como parte de su primera gira internacional; siendo nuestro país el que marcará el comienzo de su nueva gran aventura musical. Como cantante, Yahaira formó parte de la agrupación “Son Tentación”, para luego iniciar una etapa como solista y superar el millón de visitas en su canal de YouTube con el tema “Sé que fallé”. Esta inédita canción, junto a algunos covers, forman parte de su primer álbum de estudio titulado: “La original”.

La realización del disco estuvo a cargo de Juan Ballesteros, reconocido compositor cubano que ha trabajado para las orquestas más prestigiosas de su país como La Charanga Habanera y Los Bam Bam. Por lo que Yahaira ofreció mayores detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN.“En perú he hecho mucha salsa, el primero con muchos covers y el segundo ya con temas inéditos, lo mismo tiene bachata y tintes urbanos. Si bien lo que hoy está muy de moda es la música urbana, yo sigo respetando mi esencia dentro de la música tropical, hago salsa, salsatón y bachata, buscando siempre ir hacia delante” Aclara que “No considero que tenga un género especifico, si me he dado a conocer por la salsa, pero aquí a México vengo para ofrecer un poco de todo, sin plantarme en un solo género, porque un artista completo gusta más que cualquier otro”.

“La salsa es un género que nunca va a pasar de moda, siempre hay exponentes de gran trayectoria como Mark Anthony, Maelo Ruiz, Víctor Manuel, por mencionar algunos de la actualidad y qué decir de las leyendas del pasado como Fania All Stars, Celia Cruz, Héctor Lavoe, que son influencias para mí. En mi caso he tratado de hallar mi propio estilo, que es salsa muy bailable y romántica, ya estoy subiendo a mis redes sociales temas inéditos netamente, le canto al amor y desamor, es música para toda la gente, en Perú ya funcionó muy bien, espero que aquí sea lo mismo”.

De su tarea de acercarle la salsa a jóvenes de su edad, refiere: “En Perú ya tengo un nombre, y los jóvenes me siguen, por ello esta oportunidad de internacionalizarme, creo que es el sueño de todo artista, llegar a otros países. Y mi tarea es justamente logar algo similar en México, llegar a los jóvenes con canciones de amor y desamor, hasta ahora muchos me han comentado que no son muy seguidores de la salsa, pero igual creo que si sigo adelante y les muestro que tengo una propuesta diferente, van a prestar oídos a mi estilo”.

Si bien por el momento no hay fechas confirmadas para Yahaira en México, adelanta que “Mi performance es con orquesta completa, es además un show versátil, porque no sólo canto, también soy bailarina y me acompañan bailarines que además son mis coristas. Este show se presta para discotecas, salones de baile, tengo un poco de todo y puedo adaptar mi espectáculo para cualquier escenario. Entiendo que México es un mercado bastante dificil, pero ahora mismo sigo tocando puertas para que vean de que trata mi show y comience a presentarme en diferente lugares”.