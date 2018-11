Senado inicia encuentro con banqueros

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

A una semana de iniciado, el procedimiento legislativo para avanzar en el dictamen de la iniciativa de Ricardo Monreal para eliminar algunas comisiones bancarias aplicadas a cuentahabientes y regular otras, entró en la etapa de diálogo con las partes involucradas.

Es así que ayer el presidente y miembros de la comisión de Hacienda recibieron a los representantes de Citibanamex, quien a su vez es el Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Banqueros; así como el de Santander y de Banco Azteca.

La siguiente semana se tiene agendado un encuentro y diálogo con los ejecutivos de Scotiabank.

De igual forma estos encuentros incluirán a representantes de organizaciones de usuarios de la banca y a especialistas y académicos a fin de avanzar en la regulación de las comisiones bancarias, se indicó.

Al ser entrevistado ayer por Ciro Gómez Leyva para su programa de radio, Ricardo Monreal insistió en que el procedimiento legislativo iniciado por él y al que se le atribuyó una caída de la Bolsa de Valores y la depreciación del peso frente al dólar, así como una pérdida de confianza del sector financiero nacional y extranjero hacia el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha entrado en su fase de trámite y diálogo con las partes y desechó la posibilidad de que pudiera ser aprobado antes de febrero próximo.

Para entontes, indicó, ya se habrá dialogado con todas las partes y será un proceso normalizado.

Señaló que esta iniciativa presentada por él y su bancada, surgió de la inacción de las instituciones que tenían la responsabilidad de regular las comisiones bancarias: que son la propia Condusef o el Banco de México y la Cofece.

“No hicieron su trabajo”, afirmó.

Y reiteró que en gran parte del mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, los propios bancos son los que se autorregulan y autolimitan vía la competencia, frente a los usuarios.

Eso no ha ocurrido en México y por eso se presentó la iniciativa.

“En México no, aquí no hay nada de eso, estamos totalmente a la deriva de la regulación y me parece que es la hora ya de hacerlo.

“Recordemos el proceso legislativo: se presenta la iniciativa, se turna a Comisiones y las Comisiones empiezan a conversar con los sectores involucrados, de acuerdo con el contenido y la naturaleza de la iniciativa”.

Y en esa fase está la iniciativa.

Así de simple.

Diplomado en comunicación

Sin duda las cosas se acomodan. Y en el Senado, y bajo la iniciativa y acuerdos promovidos por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y de Abelardo Martín, coordinador de Comunicación Social del Senado, ayer inició un diplomado sobre comunicación política.

Todo apunta no sólo al establecimiento de una nueva relación medios, periodistas y Estado, aquí en su parte legislativa, sino a la superación profesional y a la elevación de la calidad de las tareas de la comunicación.

El fin último es que los ciudadanos realmente sean beneficiados por una comunicación enriquecida por la calidad de la información.

Eso es construcción de opinión.

Este tipo de acciones confirman el fin de la comunicación social: sin comunicación no hay ni política ni gobernabilidad, así de simple.

Y de ahí se deriva un hecho esencial: sin comunicación no existe democracia.

Ayer, al iniciar el diplomado, Abelardo Martín -un comunicador formado en las filas del periodismo y de los grandes medios como fueron Excélsior bajo la dirección de Julio Scherer y en Unomásuno bajo la dirección de Manuel Becerra Acosta, dos de los grandes del periodismo mexicano de la última mitad del siglo anterior–, indicó:

“Ya en algunas ocasiones, me han escuchado decir que es necesario modificar el modelo de comunicación y, la Cuarta Transformación de la República ha sido una oportunidad para hacer este ejercicio.

“Y, el hecho de que hoy se inaugura el Primer Diplomado de Comunicación Parlamentaria, es la mejor prueba de que la comunicación social sí tiene un lugar preponderante, importante en la comunicación”.

Agradeció luego la participación en este diplomado de la Universidad Nacional Autónoma de México vía su Facultad de Estudios Superiores Acatlán a través de un programa que pasará a la historia como el pionero de esta actividad.

“No solamente se trata de que el Parlamento sea abierto, sino que este Parlamento Abierto tenga buenos y adecuados instrumentos de comunicación, para lograr que efectivamente, sea abierto”.

Reconoció asimismo a su jefe Ricardo Monreal de quien dijo su presencia en el evento no fue para nada casual ya que el zacatecano ha sido un político “que ha vivido la comunicación en la actividad permanente de la política.

“Yo reconozco en el doctor Monreal, a un político que ha hecho de la comunicación, el instrumento fundamental del ejercicio de la política, lo que no es común en nuestros tiempos. Hay una crisis en las estrategias y en la operación de la comunicación política”.

A su vez Monreal dijo:

“México está viviendo una etapa inédita, en una transición política también inédita. Y la capacitación, el adiestramiento y la adquisición de conocimientos no deben tener límite en esta nueva realidad; por eso felicito al Centro de Capacitación y felicito a Abelardo, que han hecho este esfuerzo para realizar este Diplomado en Comunicación Parlamentaria”.

Fue así que ayer mismo se dieron las primeras intervenciones de académicos y especialistas en este Diplomado.

Y reapareció Taibo II

En el norte, para advertir el colmo, dicen: éramos muchos… y parió la abuela.

Bueno, pues en este contexto de la invitación a Nicolás Maduro, de reacciones por la cancelación del nuevo aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la pérdida de la confianza en inversionistas y empresarios, el hundimiento de la bolsa y la caída del peso por lo de la cancelación de comisiones bancarias, etc-etc, reapareció en la escena de los extremistas el escritor Paco Ignacio Taibo II, pidiéndole a AMLO expropiar minas.

El próximo director del Fondo de Cultura Económica, le pidió al tabasqueño apenas llegue a la Presidencia, que expropie la mina de plata en Taxco, propiedad de Grupo México, de Germán Larrea, que está en huelga desde hace 11 años.

El prolongado paro se debe a que Grupo México de Germán Larrea, dice Taibo II, no quiere reconocer los derechos laborales de los trabajadores.

Luego entonces la solución es expropiar, afirma. Una acción prevista en la Constitución, agrega.

La exigencia la hizo durante su participación en una conferencia en el auditorio del Sindicato Único de la Industria Nuclear donde estuvo al lado de otro personaje igualmente cuestionado: John Ackerman, y del académico español Juan Carlos Monedero.

Apenas a finales de la campaña presidencial Taibo II fue trending topic en redes sociales al pedir expropiar a los más ricos de México y llevar al paredón en el Cerro de las Campanas a los opositores de AMLO.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa