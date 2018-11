Oaxaca, gobernabilidad y gran percepción de paz: Alejandro Murat

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El gobernador reconoce que AMLO mira al sur

Con muy buenos números y logros, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, rindió su II Informe de Gobierno, reiterando que en la entidad, hay una amplia percepción de paz así como una gobernabilidad que no se había visto en muchos años.

No en balde y a nivel mundial, la capital oaxaqueña ocupa el segundo lugar para ser visitada y eso, como lo subrayó el Ejecutivo estatal, no es gratuito, sino producto de dos años de trabajo, período en el que Murat agradeció al presidente Enrique Peña Nieto su apoyo.

Fue enfático el gobernador oaxaqueño en insistir que en el estado, “estamos dejando atrás la negligencia y la corrupción y estamos avanzando”.

En este sentido, no valdría mucho la pena recordar la desastrosa “gestión”, -si así se le puede llamar-, que encabezó Gabino Cué, hoy totalmente inexistente.

Y sin mencionarlo nunca por su nombre, señaló que ve en el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a un hombre “que mira al sur y que quiere intensamente a Oaxaca” y que en su papel de gobernador del estado, “haré todo lo que me toca para beneficio de los oaxaqueños, dejando claro que lo que más importa son las familias oaxaqueñas”.

Con esto bien podría concluirse que el gobernador Murat Hinojosa, “pintó su rayita” con respecto al gobierno entrante; no se metió en apasionamientos y supo reiterar que tiene puesta la camiseta de su partido, el PRI, y sin embargo, se mostró abierto a trabajar con otros partidos.

Como muestra está la reunión que sostuvo un día antes de su Informe, con 20 legisladores locales, ninguno del Revolucionario Institucional, para hablar sobre el estado que guarda el estado.

Demostró además el mandatario estatal que tiene una muy buena relación tanto con la Legislatura local, como con la federal y el formato mediante el cual rindió su II Informe, fue sin duda totalmente innovador.

Desde antes de la llegada del gobernador al recinto, arribaron los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, a quien los oaxaqueños le dieron una espléndida bienvenida, al final pidiéndole “selfies” y el gobernador lo llamó afectuosamente su hermano pues ambos, han trabajado de manera estrecha y coordinada dando muy buenos resultados. Asistieron también los gobernadores de Tlaxcala, Marco Mena; Estado de México, Alfredo del Mazo y de Chiapas, Manuel Velasco y a éste último prácticamente nadie le hizo caso.

Murat Hinojosa tuvo especial deferencia ni más ni menos que con la gobernadora electa de Puebla, Martha Erika Alonso, a quien podría decirse, ya la ve como la futura Ejecutiva estatal, sin saber aún cuál será la estrategia que pueda desplegar el ex candidato de Morena a esa posición, Luis Miguel Barbosa, quien, como se sabe, “no ha quitado el dedo del renglón.

Reconoció además el gobernador oaxaqueño el paisanaje y el apoyo con el secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, al tiempo que agradeció al titular de Sagarpa, Baltazar Hinojosa.

Como puede observarse, éste fue el último Informe de un gobernador en el que estuvieron presentes integrantes del gabinete peñista, así que esta fue la despedida.

No obstante, no había nostalgia; todos estarán pendientes de lo que vendrá después del 1 de diciembre y en este sentido, por cierto, de lo más comentado entre los asistentes, fue el recién anunciado Plan de Seguridad en el que López Obrador, le está dando todo el poder al Ejército; lo menos que hay es preocupación a pesar de que el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, haya dicho que la amnistía no quiere decir que el gobierno de la “Cuarta Transformación” vaya a buscar a los criminales.

Lo cierto es que nadie, ni el mismísimo secretario, ha podido aclarar este tan delicado tema de la amnistía.

Municiones

*** Otros de los invitados al Informe, fueron el siempre versátil Javier Lozano Alarcón, a quien tampoco le hicieron demasiado caso ya que, al parecer, no le perdonan que haya sido uno de los más empeñosos artífices de la estrepitosa caída del PRI en las elecciones del pasado 1 de julio.

*** Y quien quiso aprovechar para lucirse, sin conseguirlo fue el ex senador Armando Ríos Píter, recordado porque la víspera de los referidos comicios, hacía y hacía números asegurando que el priísta, José Antonio Meade, sería el ganador en las elecciones gracias a su colaboración y estrategia y como puede corroborarse, se quedó “con un palmo de narices.

*** Muy saludado estuvo quien arribará a un escaño el ya próximo 1 de diciembre en relevo al futuro director del IMSS, Germán Martínez Cázares. Se trata de Pedro Haces, líder sindical que se vio siempre obstaculizado por el legendario líder cetemista, Carlos Aceves del Olmo, entre otros temas, para llegar al Congreso de la Unión, quien deberá tener muchos motivos para estar preocupado pues Haces llega a la Cámara Alta muy fortalecido.

