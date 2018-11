Fernando Manuel, listo para mostrar su “Clásico pop” en el Lunario

El extraordinario pianista presentará en vivo parte de su más reciente disco el 21 de noviembre

Arturo Arellano

Ha sido paciente, constante y dedicado, se ha entregado por completo a la música, ha sobrepasado cada aspereza y la ha transformado en impulso, ahora ha llegado el tiempo en que el excelso pianista mexicano Fernando Manuel libere su alma por medio de su música presentándose este miércoles 21 de noviembre en punto de las nueve de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional, con motivo de la presentación de “Orígenes” su primer sencillo, parte de su nuevo material discográfico solista titulado “Clásico pop” el cual está llamado a ser el testimonio sonoro de un hombre resuelto a destacar en todo el mundo gracias su talento.

Durante una charla para las páginas de DIARIO IMAGEN, el artista expresó “Mi sencillo se llama ‘Orígenes’ y el disco se llamará ‘Clásico pop’, que es justamente mi propuesta musical, que como su nombre lo dice es música instrumental pero con estructuras cortas y comerciales, con la intención de llegar a más oídos. Puedo asegurar que el clásico y el pop, no son géneros antagonistas, lo he notado a través de la experiencia que me han dado los años. Me involucré en la música desde los seis años de edad y yo escuchaba artistas muy populares como Richard Clayderman, pero también Beethoven, Bach y Chopin. Dentro de lo clásico empecé a tocar lo más popular. No soy un músico que maneje su carrera tocando con virtuosismo, más bien soy minimalista y sobrio, incluso compongo temas con voz y letra”.

Del disco adelanta que “Todo es música original que yo he compuesto en los últimos 10 años y a mi manera. ‘Gotas de junio’, por ejemplo se inspira en la lluvia de Guadalajara, ‘El vals de las dalias’ es dedicado la flor representativa de México. El sencillo ‘Orígenes’ por su parte tiene que ver con la cultura y tradiciones heredados del pasado. El disco es para romper el pensamiento de cuando la gente escucha hablar de música mexicana y en seguida evocan a la mente el mariachi, yo quiero que se den cuenta de que también esto es mexicano y que tenemos un gran repertorio de música clásica mexicana”

En la parte musical describe que su disco se compone con “Piano, cuerdas, guitarras y elementos contemporáneos, además de metales, el cuerno francés, que es uno de mis instrumentos favoritos”. Del show el 21de noviembre adelanta “Es una presentación a piano solo, tocaré varias canciones compuestas por mi y muchas que serán parte del disco que tengo pensado lanzar el primer tercio del 2019, mientras tanto ya el sencillo esta disponible en formato digital”.

Finalmente, describe su creación como “Cada compositor tiene su método, yo trato de ir cachando melodías, me siento al piano y en la computadora con un programa de notación musical. Trato de pensar e imaginar secuencias de imágenes como si fuera una película, mi proceso creativo es tratar de darle sonido a las imágenes. Es una descripción emocional de imágenes que deseo conscientemente expresar”.