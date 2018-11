México es monopartidista; minipartidos se desmoronan

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Lo mismo da triunfar que hacer gloria de la derrota

Ramón María del Valle Inclán, 1866-1936; poeta, periodista y dramaturgo español

Los minipartidos se desmoronan. El sistema político mexicano se encamina al monopartidismo, como ocurrió de 1924 a 1976, cuando el Partido Revolucionario Institucional se asentó como un partido totalmente poderoso y único, con una oposición de caricatura.

El pasado fin de semana, el Partido de la Revolución Democrática demostró que vive los últimos momentos de su “cómoda vida” al amparo de los impuestos de los mexicanos. Sus huestes se pelean hasta por las engrapadoras. El PRD nació en base a la unión de las izquierdas de ideología y las de movimiento de masas. Todas, absolutamente todos, enfrentados por posiciones políticas y el dinero de las prestaciones partidistas que le otorgan tanto los gobiernos estatales y federales, como las cuotas partidistas.Cientos de millones de pesos en juego, cada año. Eso es lo que pelean en estos momentos quienes se disputan los despojos del partido amarillo. No es asunto menor. Se trata de recursos financieros con los que dan de comer a miles de “movilizadores” sociales.

El caso del PRD, es un ejemplo que viven el resto de los partidos políticos menores que fueron desplazados de sus zonas de confort por un nuevo partido, de un solo hombre: Morena, de Andrés Manuel López Obrador.

Sí Morena de López Obrador. Los políticos que al amparo de esta marca llegaron a puestos de elección popular y que, todavía en marzo de este año, ni soñaban estar en los cuernos de la luna, son ahora los nuevos potentados. Son los políticos que tienen el poder, bueno un poder similar, al que tenían los priístas en los 50s, 60s y 70s.

El PRI, el PAN, el Verde Ecologista, el PES, Movimiento Ciudadano y todos los demás partidos, están envueltos en una crisis, no sólo existencial, sino de mayor fondo. Están materialmente sin el apoyo suficiente para ser considerados una oposición seria. Tratan de tomar discursos de opositores, pero en el PRI, al mando de Claudia Ruiz Massieu, no le salen las consignas. Para el PAN, no le es complicado ser oposición. No le salían los discursos cuando eran gobierno y ahora son buenos en la oposición. Es la segunda fuerza del país, pero muy distante de Morena. La crisis de partidos, llega a tal grado que México está convertido en un país con un gobierno monopartidista; totalmente Morena.

PODEROSOS CABALLEROS: Odebrecht deambula como fantasma sobre políticos de la administración de Enrique Peña Nieto. En Estados Unidos, por azares de nadie sabe quién, pero se frenaron las pesquisas alrededor de las acusaciones por sobornos de funcionarios mexicanos, ligado a Pemex y en donde muchos medios dan como cabeza a Emilio Lozoya, quien fue director de la paraestatal. Aunque la empresa constructora y de servicios para el sector energético, continúa con obras en varias partes del continente, especialmente, en Estados Unidos y México, continúan las pesquisas sobre los funcionarios públicos de Colombia, Ecuador, Santo Domingo y otras naciones, donde el escándalo llegó hasta sus mismos presidentes. En México, todo se ocultó. No ha salido nada hasta el momento. Hay una tregua, en una calma chicha, que augura tormentas en las próximas semanas. Muchos nombres saldrían al pizarrón de los estrados. *** Innecesario debate sobre, la militarización de la Gendarmería. Los mexicanos no necesitamos seguridad al precio que sea. Ya basta de asaltos en todos lados, robos cotidianos, impunidad, corrupción, crimen organizado y desorganizado. Durante varios lustros, los mexicanos vivimos en la angustia cotidiana. Vivir en paz lo olvidamos. Por ello, la Gendarmería si es militarizada, bienvenida. Si la presencia de militares sirve para entrenamiento de los policías, también bienvenida. Orden, respeto, seguridad y fin a la impunidad, es lo mínimo que un gobierno puede dar a sus gobernados.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En el marco de la semana interdisciplinaria del Instituto Politécnico Nacional titulado UPIICSATHÓN: “Inclusión, Educación Superior y Convivencia para la Vida”, Telcel, liderado por Daniel Haaj, de la mano de jóvenes universitarios del plantel, acercaron a la tecnología a adultos mayores a través del programa Reconectados. Este programa busca reducir la brecha digital entre adultos mayores, ajenos al universo de Internet y las redes sociales, con la finalidad de que puedan integrarse al mundo digital y conectarse con sus seres queridos, poniendo a su alcance las herramientas principales para adaptarse a esta nueva era digital.

