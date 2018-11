Phoenix ofrecerá tres conciertos en la CDMX

La agrupación se presentará el 6, 7 y 9 de mayo en El Plaza Condesa; venta general: viernes 23 de noviembre, 12:00 horas

La banda francesa de mayor prestigio en la actualidad, Phoenix, volverá a nuestro país de la mano de su disco Ti Amo, sexto en su trayectoria, y con el cual realizarán una residencia en la Ciudad de México. Las fechas pactadas para estos conciertos llenos de buena música y baile serán el 6, 7 y 9 de mayo y que mejor lugar para atestiguarlo que el escenario de El Plaza Condesa. La venta general, para las tres fechas, comenzará el viernes 23 de noviembre en punto de las 12:00 horas.

El grupo se fundó oficialmente en 1995 en el histórico barrio residencial de Versalles, a las afueras de París. Pero fue hasta 1997 que tomaron el nombre de Phoenix. Su primer trabajo fue un remix del sencillo Kelly watch the starsde Air. El tema se volvió rápidamente un éxito “underground”. En el 2000, llegó su disco debut, United, que fue una mezcla de rock, soul, funk y música electrónica. De hecho, las canciones If I ever feel bettery Too youngse colocaron en los primeros lugares de popularidad. Con ello, comenzó su despegue así la internacionalización.

En el 2009, llegó el reconocimiento mundial de la mano de su placa Wolfgang Amadeus Phoenix. De hecho, gracias al poder de este disco, fueron invitados al programa norteamericano Saturday Night Live, convirtiéndose en la primera banda participante de origen francés. De ahí, siguió su paso por todos los late night shows más importantes de Estados Unidos como el de Jimmy Kimmel, Craig Ferguson, Conan O´Brien, David Letterman, Jimmy Fallon y Jay Leno. Así como participaron en los festivales: Coachella, Bonnaroo, Lollapalooza, Reading y Leeds. Cabe mencionar que fueron acreedores a un Grammy en la categoría de mejor álbum de música alternativa.

Su siguiente material onírico fue Bankrupt, lanzado en el 2013, y debutó en el puesto número 4 de la lista Billboard 200. Este trabajo estuvo plagado de un gran cocktail de sonidos.

Tuvieron que pasar cuatro años para que Phoenix volviera al radar musical, fue así que llegó Ti Amo, material que los traerá de nueva cuenta a México.

Precios: General & Área de Discapacitados $980 // Palco & Salas $1,280// Balcón $1,500.