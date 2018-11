Victoria Abril visita México, con ganas de quedarse; recibe el premio Luis Buñuel

La actriz habló con DIARIO IMAGEN de su trayectoria, planes a corto plazo y de sus ganas de trabajar en nuestro país

Arturo Arellano

En el marco de la sexta edición del Festival de Cine Español, que se celebrará del 23 al 29 de noviembre en México, la actriz española Victoria Abril visitó nuestra capital para ser parte del mismo.

Recibió junto al actor Fernando Luján el premio Luis Buñuel y posteriormente para ser parte de varias actividades en torno al festival. En un encuentro con medios de comunicación, la actriz no descartó la posibilidad de buscar oportunidad de trabajo en México, pero no sin antes cumplir con varios compromisos en Europa tales como su participación en una obra que en algún momento interpretó Edith Piaf.

Recordó que “a las actrices de 40 años les dan papeles de malas que dan gracia, pero ¿quién se ocupa de lo que queremos hacer de corazón? ‘Sin noticias de Dios’ fue el parteaguas para que yo dijera sino me llaman, ni se ocupan, me llamo y me ocupo yo. Así que pensé en cuál era esa cuenta pendiente que tenía y así empezó mi carrera musical. Me convertí en la cuarentona y en una de las mujeres más felices del universo. A los 40 eres demasiado joven para ser la vieja y demasiado vieja para ser la joven, así que hasta los 49 años me la pasé cantando. Ahora los 50 es la época de oro, porque puedes hacerlo todo, menos la joven, pero de ahí en fuera tu eres tu propio límite, porque sí llega más trabajo y ya se tiene mayor capacidad”.

De su visita dice: “Estoy en México para mostrar y disfrutar de muy buen cine tanto nacional de México como español. Creo que desde que empecé mi carrera a los 14 años de edad, el cine ha estado en crisis, al principio no teníamos dinero, pero tampoco técnicos y lo único que teníamos eran historias que contar. Así que trabajábamos por cooperativa, se trabajaba gratis y si la película dejaba algo ya se repartía. Pero el cine es así, siempre que haya alguien con algo que contar el cine no morirá, nos iremos adaptando, en un principio aprendimos a ser técnicos y ahora podemos trabajar desde sin dinero hasta con millones, con zapatillas y sin glamour no pasa nada. Siempre encontraremos el camino para llegar a la gente”.

Adelanta entre sus más recientes proyectos su participación en “una historia que originalmente fue hecha para Edith Piaf. En mi caso el personaje va a ser una cantante de boleros, porque yo no me voy a comparar con Edith Piaf. La obra será glamour a tope, con toda una orquesta de los 40 y es por ello que me voy a visionar a La Habana, Cuba. Son sólo 30 minutos en la primera parte, que es cabaret, cantando canciones y la segunda cuando deja el cabaret y entra a su habitación con otra media hora hablada en francés. Antes de eso haré un disco para alimentar la obra de teatro”.

Dado que fue merecedora del Premio Luis Buñuel destaca: “De Buñuel me han marcado todas sus películas, es un director que conocí en Francia y ahí fue done me empapé de todo su trabajo, está la parte mexicana de Buñuel y la francesa. ‘Ese oscuro objeto del deseo’ la hizo con una contemporánea mía de hecho. Ese hombre me impresionó desde siempre desde aquel cortometraje en que corta un ojo en el ‘Perro andaluz’. Me recuerda a mi maestro en el cine con quien hice 15 películas Vicente Aranda que era aragonés, tenía esa valentía que caracteriza a Buñuel”.

Finalmente, aseguró que “claro que quiero trabajar en México, ojalá se inventen algo para trabajar con esta española. Me gustaría trabajar con directores/autores, es ese tipo de historias a las que me gusta sumarme. No quiero dirigir porque prefiero ser el vehículo que transporta las historias de los demás, me viene muy bien ser actriz, he aprendido a pillarme lo que quiere cada director, a leer guiones y llevarlos a pantalla. Yo prefiero seguir siendo actriz ya sea de cine o teatro. Lo mismo la música y es que no puedo dedicar tanto a una sola cosa, porque se me acaba el tiempo”, concluyó.

VICTORIA ABRIL Y FERNANDO LUJÁN, MERECEDORES DEL PREMIO LUIS BUÑUEL

En el marco de VI Edición de la muestra de cine español e iberoamericano, ES.CINE, el embajador de España entregó el Premio Luis Buñuel a los actores Victoria Abril y Fernando Luján, por su destacada trayectoria artística, ambos figuras del cine y teatro, la primera de España y el segundo mexicano.

ES.CINE presentará una selección de lo mejor del cine español e iberoamericano reciente, entre las que se encuentran ganadoras de premios internacionales, éxitos en taquilla y películas atractivas al público mexicano. A la par en su marco realiza también otro tipo de actividades como en este caso la entrega del Premio Luis Buñuel, cuya ceremonia se realizó en la residencia de la embajada española en México, donde acudieron grandes personalidades del entretenimiento en nuestro país, además de los galardonados.

La actriz madrileña Victoria Abril recibió el galardón de manos de su compatriota, también actriz Lidia San José, quien se dijo emocionada ya que eligió su vocación por la actuación inspirada en la galardonada, en tanto Victoria Abril señaló “nunca es amargo recibir un premio, aunque ya te hayan dado muchos. Muchas gracias por quererme tanto. Actualmente me encuentro libre, pues he cumplido con mis compromisos en Francia, de modo que vengo a pedir trabajo a México (risas), es un país al que admiro mucho, con lo que no puedo es con la polución, lloro y moqueo a las cinco horas de estar aquí” agregó.

Fernando Luján, acreedor del premio a sus 79 años de edad y quien lo recibió de manos del actual embajador de España en México Juan López-Dóriga Pérez, comentó.

“No sé si esto es el colmo del ‘sombrerismo’ pero sin duda es algo que me levanta el ánimo, una de las pocas cosas que se levantan con los premios. Es un honor para mi ser reconocido por un país como España”. Fernando Luján, acudió al evento en compañía de su esposa Martha Mariana Castro y sus hijos Franco Paolo Ciangherotti y Fernando Canek.

El embajador añadió que Victoria Abril y Fernando Luján “son dos personas cuyas trayectorias han engrandecido y ensalzado la cultura iberoamericana, además de ser un puente de unión entre las naciones”.

ES.Cine “ES.CINE, es una iniciativa de Cinépolis y LUCCMEDIA, empresa especializada en la producción de eventos, que busca traer lo mejor del cine español e iberoamericano de los últimos años a las pantallas de Cine de nuestro país. La muestra ha presentado lo más importante del cine español y las principales coproducciones iberoamericanas presentando una propuesta única en el escenario cultural de nuestro país. La edición 2018 se llevará a cabo del 23 al 29 de noviembre en Ciudad de México en diferentes complejos de Cinépolis como son: Diana, Perisur, Plaza Carso, Miyana, Samara.