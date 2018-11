The Chemical Brothers regresan a la Ciudad de México

Su concierto será el próximo 12 de mayo en el Pepsi Center del WTC

The Chemical Brothers han anunciado su noveno álbum de estudio “No Geography” que es el siguiente álbum desde el nominado al Grammy en 2015 “Born In the Echoes”, el cual fue su sexto #1 consecutivo en el Reino Unido. “No Geography” está programado para lanzarse en la primavera de 2019 e incluye el exuberante nuevo himno, “Free Yourself”. La canción, que fue descrita como “una odisea eufórica y multifacética de sintetizadores y ondas profundas” por Rolling Stone, fue acompañado por un innovador video musical dirigido por sus antiguos colaboradores creativos Dom & Nic.

The Chemical Brothers también anuncian sus primeros showsen vivo en Norteamérica desde 2015 y tras su reciente presentación en el Festival Corona Capital. La primera parte de la gira de 2019 hará que la pareja se presente en la Ciudad de México el 12 de mayo en el Pepsi Center WTC, con dos paradas en Los Ángeles en el Shrine Expo Hall el 15 de mayo y en el Greek Theatre el 16 de mayo. La gira concluirá el 17 de mayo en el Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco. The Black Madonna se unirá como invitada especial para los espectáculos de Los Ángeles y San Francisco.

La preventa para el concierto de la Ciudad de México será los días 5 y 6 de diciembre para tarjetahabientes Scotiabank. Mientras que la venta general comenzará el 7 de diciembre. The Chemical Brothers también anuncian los detalles de su mayor gira de arenas en Reino Unido hasta la fecha, programada para noviembre de 2019.

En 2015, el legendario dúo, compuesto por Ed Simons y Tom Rowlands, lanzó su álbum nominado al Grammy, Born In The Echoes, que contó con colaboraciones con artistas como Q-Tip, St. Vincent y Beck, además de experimentación visual con el director ganador del Oscar Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La ciencia del sueño, The Green Hornet, etc.) y en realidad virtual con Chris Milk. Pitchfork elogió a Born In The Echoescomo “algunas de las mejores canciones pop que Rowlands y Simons han hecho jamás”, mientras que NME lo declaró “una audaz reinvención del sonido de los Chemical Brothers”.

Chemical Brothers ha vendido más de 12 millones de álbumes y 6 millones de sencillos en todo el mundo. Han tenido seis álbumes N° 1 en el Reino Unido y fueron el primer acto electrónico en recibir un Grammy, ganando en la categoría de Mejor Interpretación Instrumental de Rock por “Block Rockin Beats”, el primero de sus cuatro triunfos en Grammy.

