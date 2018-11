Guadalupe Pineda le canta a los grandes compositores

Interpreta temas de Manzanero, Juan Gabriel, Pablo Milanés, Óscar Chávez, entre otros

Asael Grande

La cantante mexicana, Guadalupe Pineda, cuya privilegiada voz y estilo han marcado el panorama musical de México y Latinoamérica, presentó en conferencia de prensa su nuevo material discográfico, titulado “Guadalupe Pineda, Homenaje a los Grandes Compositores”, su producción número 32, y en la que la artista nos regala emocionantes colaboraciones junto a los distintos compositores, como lo son: Armando Manzanero (“Nos hizo falta tiempo” y “Contigo aprendí”), Óscar Chávez (“Por ti”), María León (“El tiempo de ti)”, Édgar Oceransky (“Aquí estoy”), que da la representación de los cantautores actuales que siguen llevando la música de autor a través de pequeños y grandes escenarios.

“Estoy de plácemes con este disco maravilloso, un disco que me hacía falta porque, por primera vez en la vida, tengo un disco de esta naturaleza en donde estoy arropada por los grandes autores que estamos interpretando, que es un homenaje a los grandes autores y compositores, pero también arropada por los grandes duetos que estamos presentando, es un disco que tiene catorce temas, géneros musicales muy distintos”, dijo Guadalupe Pineda, en conferencia de prensa.

Este álbum, además, cuenta con participaciones musicales que apoyan y enriquecen este homenaje, como Raúl di Blasio, con su magistral ejecución al piano del clásico de Manuel Alejandro, “Procuro olvidarte”; La Sonora Santanera, que suma su ritmo en los temas de Rafael Hernández ‘El Jibarito’, compositor puertorriqueño de temas como “Lamento borinqueño”, Perfume de gardenias”, y “Preciosa”. Destaca la única composición inédita de “Las estaciones” de Armando Ávila, quien se acompaña con la guitarra y cantando al lado de Guadalupe Pineda, además del productor de este disco.

“Es una fiesta para mí, poder cantar lo que yo hago durante toda la vida, que canto trova, balada, bolero, he cantado muchos géneros musicales, y este disco es como si fuera un resumen de todo lo que he cantado a lo largo de estos cuarenta y cuatro años, y para mi es un gozo, es un placer poder encontrar un concepto tan bello, donde puedo darme el gusto de interpretar distintos géneros musicales, porque eso ha sido mi carrera, me he aventurado con gran gusto a pode cantar distintos géneros musicales, fue un acervo tremendo de canciones que se quedaron fuera, en un solo disco no cabe muchos de los grandes compositores que hay en Latinoamérica, la idea fue convocar a varios compositores, ojalá venga un segundo disco, porque s un concepto bello, en donde caben muchas cosas, es un disco poderoso, porque van a tener en sus manos joya de distintos autores, con distintos arreglos musicales, con propuestas que son temas que están en el inconsciente popular”, finalizó la cantante, ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical, quien ha grabado 34 discos con más de 10 millones de copias vendida, y cuya versatilidad y fuerza interpretativa la han convertido en una de las voces favoritas y más reconocidas de México.

