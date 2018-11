Llegar en el desarreglo y la confrontación

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Si no es una ruptura de al menos la mitad de los 32 gobernadores del país con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es algo muy parecido.

Y la otra mitad, integrada por los mandatarios priístas, según se sabe, es en algunos casos más radical que la de los panistas.

Total, que a 5 días de la toma de posesión del nuevo Presidente de México, la confrontación está planteada: ya el PAN, PRI y PVEM junto con sus gobernadores y alcaldes, han anunciado que acudirán a la Suprema Corte a presentar recursos de inconstitucionalidad en contra de la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

En especial los gobernadores se quejan de 2 cosas:

El inicio de operaciones de los llamados 32 súper delegados federales – en su mayoría o ex candidatos perdedores o abiertos aspirantes a las siguientes contiendas a gobernador–, que de acuerdo a lo aprobado por las mayorías de Morena en Diputados y Senadores, se colocan como los conductores de la estrategia de seguridad y desarrollo en cada entidad.

Y, porque no se les ha convocado a negociar sus partidas presupuestales.

En una carta abierta dirigida a López Obrador, los 12 gobernadores panistas indican:

“Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales…

“El camino del entendimiento está trazado en la Constitución, en el federalismo, en la división de poderes, en el respeto a los derechos y libertades, en el diálogo incluyente y participativo.

Cualquier atajo en ese camino sólo conduce a desencuentros que siempre pagan muy caro todos los mexicanos”, explicaron.

Previamente, el primero en expresar su rechazo a lo aprobado, fue el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ganó bajo las siglas de Movimiento Ciudadano y luego de ser alcalde independiente de Guadalajara.

La carta de los panistas está firmada por:

Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Francisco Vega de Lamadrid, de Baja California; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhue, de Guanajuato; Antonio Echeverría García, de Nayarit; José Antonio Gali, de Puebla; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán.

Se sabe que esta semana se hará un pronunciamiento similar de los cerca de 500 alcaldes del PAN.

¿Quieren guerra?, guerra tendrán…

Acostumbrado a la confrontación, Andrés Manuel López Obrador no esperó ni 24 horas para responder.

El sábado mismo dijo:

“No voy a ser rehén de nadie. No voy a dejarme chantajear por nadie…”

Luego consideró que el rechazo de los gobernadores surge de su nerviosismo ” porque se acabaron los moches y no serán llamados a negociar el presupuesto… Se acabaron las transas”, aseguró.

En apenas 44 palabras AMLO acusó a los mandatarios estatales inconformes de pretender obligarlo a tomar decisiones inconfesables, de buscar obtener “moches” es decir, sobornos y les informó que ya no los incluirá en sus negociaciones sobre el Presupuesto de Egresos 2019 y de que, además, ya no podrán “transar”.

UPS!!!

Y por si no había quedado claro de que no le importa lo que digan o hagan los gobernadores, profundizó su rompimiento con ellos:

“Que quede claro, ya no va a haber partidas de moches. Ya no es de que ‘a ver, vamos a negociar, me quedo callado, no crítico, pero me vas a dar un presupuesto especial, un trato especial’. Ya no se va a manejar el presupuesto de manera discrecional”.

Doble UPSSS!!!

“No es que los gobernadores estén ahora protestando, presionando, para ver si los llamamos, nos sentamos a negociar y que tengan ellos presupuestos extraordinarios. No, eso ese acabó. Ya no hay esos acuerdos, esas transas que se hacían”.

Recontra UPSSS!!!

Y los retó a acudir ante la Suprema Corte.

“Son libres de hacerlo”, indicó sonriente.

“Va a haber como nunca respeto a la legalidad, un auténtico estado de derecho. Ya no va a haber como hasta ahora, estado de chueco”, agregó.

Total, un contexto de conflicto y confrontación apenas a 5 días de la toma de posesión.

Los dichos por el presidente electo ya no son en el marco de una campaña electoral, sino en el del equilibro de Poderes.

Acusar a los gobernadores de transas, de pretender sobornos, de buscar negociaciones bajo la mesa amañadas para obtener beneficios entra legales, y de acudir a presiones, no es poca cosa.

Seguro eso tendrá consecuencias. Se sabe que ya algunos de esos gobernadores plantean no acudir a la toma de posesión, Hacer explicito su rompimiento con el régimen que inicia.

Lo que sea que ocurra todo advierte a una polarización política y social. Pésimo escenario de inicio.

De mezquinos a destituidos

Los senadores que comanda el zacatecano Ricardo Monreal vieron venir el conflicto. Por ello él mismo salió como la punta del ariete de la defensa de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que será el riel legal, institucional, sobre el que Andrés Manuel López Obrador gobernara en los siguientes 6 años.

Y llamó a la oposición, especialmente a los panistas, a no ser mezquinos. A ayudar a AMLO a sacar adelante las cosas.

Y les recordó que los presidentes anteriores modificaron la administración pública para poder gobernar.

Los panistas, con coordinador nuevo, no escucharon. Los priístas criticaron y advirtieron de las posibles consecuencias de un régimen fallido.

A ello la senadora Olga Sánchez Cordero, futura titular de Gobernación, dijo:

“No sé por qué se quejan… En su momento, los gobiernos panistas tuvieron otros modelos y adoptaron otros modelos que consideraban los adecuados”.

Sin bastante menos sesos, bastante rupestre, el senador guerrerense Félix Salgado Macedonio dijo que si los gobernadores siguen con sus proetstas y “no se ajustan”, pues la mayoría de Morena en el Senado podría destituirlos.

Presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, Salgado Macedonio, cándido, dijo:

“Aquí hay que recordarles a los gobernadores que el Senado, es donde se discute, se analiza la viabilidad de estas leyes y que somos garantes del cumplimiento de ellas. Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de poderes”.

No pos sí dirían los aludidos.

Total, que ni siquiera ha iniciado el juego y ya hay fauls y pañuelos de castigo. La realidad nos dirá cual es finalmente el camino.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa