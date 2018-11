Carmen Cardenal le canta a Espinoza Paz, en versión mariachi

La intérprete exige más y nuevos espacios para la música vernácula

Recientemente triunfó en el Foro Viena

Arturo Arellano

Carmen Prieto Ruiz, mejor conocida por su nombre artístico Carmen Cardenal, es una cantante de música ranchera y actriz mexicana. Su carrera musical incluye 15 producciones discográficas y recientemente se presentó con éxito en el Foro Viena, lugar al que llevó su manera de defender la música vernácula, manteniéndose a la vanguardia sonora y lírica, ya que incluye éxitos de autores de antaño, pero también de los nuevos como Espinoza Paz, en versiones con mariachi.

Para detallar sobre su showy sus planes a corto plazo, Cardenal concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN.“No hay foros para la música ranchera en México, es triste porque es la música que nos representa, por ello, estoy muy agradecida con el Foro Viena que nos permitió estar en su escenario mostrando lo que venimos haciendo desde hace tantos años. También estuvo mi hijo Sebastián que comparte mi gusto por la música, él cantó boleros y luego rancheras, fue un programa variado porque además de los autores clásicos de la música ranchera, en mi caso también canto a los actuales como Espinoza Paz, Banda MS, es una manera de refrescar música ranchera”.

Añade que “sabemos que se escucha muy poco la música de mariachi, siendo que es nuestra identidad, pues hablar de México es hablar de mariachi, pero no hay estaciones que la toquen y los jóvenes traen en la sangre esas raíces, de hecho uno va a una boda o fiesta y siempre hay mariachi, pero debe ser más que eso. Porque si bien los jóvenes conocen a los autores clásicos es importante que se empapen más y empiecen a haber nuevos intérpretes”. No obstante asegura que “la música mexicana no va a morir siempre estará en el gusto de la gente, aunque se le debe dar mayor difusión. Incluso en otros países hay más estaciones de radio tocando nuestra música todos los días”

Explica que desde su trinchera “defiendo la música con mariachi, por ejemplo de Julión Álvarez hay tema que se llama ‘Te hubieras ido antes’, que escuchan los jóvenes en su estilo, pero yo lo traigo al mariachi y también gusta mucho. Siempre que llego con un nuevo mariachi les recomiendo que retomen los temas actuales y los lleven a su estilo, tienen que pulir las canciones los grupos de mariachi”.

Tiene un programa de radio en Imer los lunes dedicado a la música ranchera, “donde trato de darles reconocimiento a grandes talentos de la música mexicana a los pilares como Lucha Villa, Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, es importante que conozcan de las grandes estrellas de nuestra música”.

Por otra parte, adelanta: “Estoy preparando un disco, está casi listo, pero se presentará a principios del siguiente año. Me he cuidado mucho y sigo cantando en los mismos tonos que al principio de mi carrera, como dije antes serán temas nuevos al estilo de mariachi”.

