Abraham Mateo consolida su evolución personal y musical

Presenta su quinto disco “A cámara lenta” con letras más atrevidas y adultas

Asael Grande

Abraham Mateo es más que una joven promesa, es el artista español de mayor impacto internacional de los últimos años. Una carrera que se ha consolidado a lo largo de 11 años, y que hoy en día, con apenas 20 años de edad se manifiesta en un músico versátil que tanto destaca en áreas como la interpretación, composición e incluso producción, presentó en conferencia de prensa su nuevo single ‘A cámara lenta’, escrito y producido por el propio Abraham junto a Oneil y Bory, es el primer single en solitario, después de una estela de colaboraciones espectaculares, con artistas como Jennifer Lopez, 50 Cent, Yandel, Austin Mahone o Farruko, entre otros: “México ha sido muy especial a lo largo de mi carrera, en este país se formó mi primer club de fans, me han visto crecer, llevo viviendo aquí desde que tengo 15 años; me siento genial, llevo esperando el lanzamiento de mi nuevo disco, ‘A cámara lenta’, un disco que me tomó dos años hacerlo, tenía muchas ganas de que saliera a la luz, sobre todo porque es un álbum que tiene una evolución total, personalmente, y musicalmente, es un disco de composiciones y producciones mías, no había tenido la oportunidad de producir un disco, es una nueva faceta, me siento increíble de todo lo que está pasando”, dijo Abraham.

Abraham Mateo se ha convertido en uno de los artistas más relevantes en el pop latino, en España, EU y Latinoamérica. Prueba de ello es doble número 1 en radio en Estados Unidos (Billboard Latin Airplay de Billboard) con Se acabó el amorft. Jennifer Lopez y Yandel o los más de 400 millone de streams de su single Loco enamoradojunto a Farruko y Cristian Daniel: “ahora viene un Feat. con Belinda; mi evolución musical se ha dado de una forma muy natural, creo que este cambio era importante adaptarme a los nuevos sonidos e influencias que están pasando ahora tan urbanas, traté de buscar una nueva esencia de lo que yo era, que era en el pop”, finalizó Mateo, quien cuenta con más de 15 millones de seguidores en todas su redes, cerca de mil millones de streams en toda su música, en crecimiento constante, confirman la solidez de una carrera que comenzó cuando Abraham tenía tan sólo 7 años.

Su nueva gira “XIII Tour” pisó Madrid, Montevideo, y Buenos Aires.

“Espero regresar pronto a un escenario en México, el público tiene una vibra muy especial”, finalizó.

