Por fuero, PAN, PRI, PRD y MC, propinan revés a Morena

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

¿Qué cuentas le entregará Delgado a AMLO?

“Florido” lenguaje de Taibo II

Aunque la diputada de Morena, Tatiana Clouthier, haya dicho que la discusión en torno al fuero que tuvo lugar hace dos días en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro que por cierto acabó “a gritos y sombrerazos”, fue un teatro montado por el PAN, PRI, PRD y MC, lo cierto es que al parecer, la “aplanadora” morenista recibió un duro golpe por parte de estos institutos políticos que le propinaron un serio revés al partido de Andrés Manuel López Obrador, al recordarle que no cuentan con las dos terceras partes requeridas para hacer reformas constitucionales, a pesar de su dominio y de querer hacer prácticamente lo que quieren e imponerse, tanto en las reuniones en comisiones como en el pleno.

Así es que cuando la bancada de Morena en la Cámara Baja, suponía que tenía “el sartén por el mango”, le avisaron a su coordinador, Mario Martín Delgado, que no iba a poder sacar adelante otra iniciativa que igualmente requiere las dos terceras partes, esto es, la revocación de mandato, así como la de modificar requisitos y temporalidad de la consulta popular.

Ahora que tanta falta le hacen al tabasqueño seguir con sus “tan llevadas y traídas” consultas pero ahora sí serias y no ejercicios llenos de errores.

Esta marcha atrás, le podría causar problemas a Delgado ni más ni menos que con López Obrador, porque la “línea” era que antes de su toma de protesta, (misma que ya está encima), sacara adelante todas estas iniciativas y por lo que se observa hasta el momento, nomás no va a poder. Así que la pregunta es: ¿qué cuentas le va a entregar Delgado a AMLO?

Luego de la abrupta discusión del pasado martes, al coordinador morenista lo dejaron sin herramienta alguna para poder negociar, y ¡vaya! que Delgado ha tratado de tender por lo menos, uno que otro “puente” con las bancadas de oposición, amén de que las heridas entre las diferentes bancadas en San Lázaro, luego del áspero debate, todavía están muy recientes.

Por lo pronto, ahorita no debería preocuparse mayormente Delgado, pues en este momento, no hay nada que pueda nublar la alegría del presidente electo, que se tomó unos días para ir a su rancho en Palenque y se dice, cargarse de “buenas vibras” para el 1 de diciembre acompañado, como se difundió ayer en un par de fotos, por el cubano Silvio Rodríguez, de lo que fue la Nueva Trova y el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, en algo que ya no pensaba el tabasqueño que se le haría realidad, luego de 18 años de campaña.

Municiones

*** El periodista Javier Alatorre, titular del principal noticiero de Azteca Uno, hará una transmisión histórica, a unos días del cambio en la Presidencia de la República, en la que logra llevar a los televidentes a una paseo por las habitaciones, jardines, salones de la residencia oficial de Los Pinos, en lo que hasta hoy ningún medio de comunicación había conseguido llevar a la televisión abierta.

Con su siempre característico estilo en el que combina crónica, entrevista y calidez humana, Alatorre, literalmente, “se mete hasta la cocina” para presentar en una transmisión única en la que la población podrá conocer lo que fue hasta esta administración a punto de concluir, la casa presidencial.

El anfitrión será el presidente Enrique Peña Nieto. Son una serie de reportajes especiales que presenta Tv Azteca, de la mano del inconfundible reportero y periodista Javier Alatorre. Enhorabuena.

*** El director del Infonavit, David Penchyna Grub, estuvo de gira por Campeche, donde fue recibido por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. El director del Instituto, puso en marcha los edificios delegacionales y Centros de Servicio (CESI) en Campeche y Mérida e hizo entrega simbólica de dichos inmuebles para Acapulco, Aguascalientes, Colima, Saltillo y Mexicali, Altamira, Gómez Palacio, Torreón, Tula de Allende, y Ciudad Guzmán. Penchyna hizo hincapié en que “Esta administración es la de mayor renovación e infraestructura de servicio, más alta de la que Infonavit hizo el siglo pasado, y ese no es un asunto menor”. Por su parte, el gobernador Moreno Cárdenas señaló que el Infonavit es una institución sólida que ha dado pasos firmes para su transformación y consolidación gracias al trabajo del equipo encabezado por David Penchyna.

*** Por cierto, el gobernador campechano recordó por sus redes que ayer se cumplieron 25 años de cuando el PRI anunció que Luis Donaldo Colosio era su candidato presidencial. “La muerte no es el fin, sus ideas continúan marcando generaciones y cumpliendo con la obra de vida”, subrayó Moreno Cárdenas.

*** Durante la FILJ, Paco Ignacio Taibo II dio, podría decirse, una muestra por demás ilustrativa de la famosa ley lópezobradorista del “me canso ganso”, pues dijo que si el Legislativo no aprueba su nombramiento como director del Fondo de Cultura Económica, entonces en lo que eso se resuelve, será encargado del despacho, pero de que llega, llega.

Ese no es el problema, lo malo fue el lenguaje que utilizó, -soez y vulgar- y los insultos que profirió en nombre de que con la Cuarta Transformación habrá libertad. ¿Será?

Por lo pronto Taibo II ya se echó encima hasta a senadores de Morena, lo cual es riesgoso porque Taibo II necesita del beneplácito del Congreso. Por su parte, Kenia López Rabadán y Lily Téllez coincidieron en que que votarán en contra de que “este señor”, llegue a la dirección del FCE.

*** Por su parte, la bancada del PRI en la Cámara Alta, que coordina Miguel Angel Osorio Chong, solicitó que el presidente electo reconsidere este nombramiento pues definitivamente, Paco Ignacio Taibo II no está a la altura de las circunstancias y exigió que de una disculpa pública por su “florido” lenguaje.

*** Los medicamentos genéricos son tan efectivos como los de patente, ya que todos los principios activos utilizados son químicamente idénticos y son fabricados bajo la estricta norma mexicana que garantiza la efectividad en su acción, seguridad y calidad, sostiene la Asociación Mexicana de Laboratorios, AC, (AMELAF).

El Director Ejecutivo de AMELAF, Juan de Villafranca explicó que puede ser utilizado en lugar del medicamento de patente cuando esta ha vencido, pues con base en la regulación sanitaria ha pasado previamente por una serie de pruebas que demuestran que su comportamiento respecto al de patente es idéntico en cuanto a su tiempo de acción, potencia, eficacia y seguridad, con lo cual garantiza que contengan la misma sustancia activa, pureza y mismo efecto, que el producto original de marca, estrechamente auditado y vigilado dicho proceso por la Cofepris.

