Auditarán irregularidades financieras en el gobierno de Cristina Torres Gómez

Como que parecía que nada iba a pasar y que todo quedaría en promesas de campaña, pero, como a toda capillita le llega su fiestecita, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, pidió una auditoría externa para el ayuntamiento, ya que los nuevos funcionarios encontraron varias irregularidades en la administración pública, encabezada por su antecesora, Cristina Torres Gómez.

“Se han detectado en diferentes direcciones inconsistencias que, por la cantidad e importancia de éstas, me veo en la necesidad de solicitar una auditoría externa para que de forma justa e imparcial, se determine mediante la sustentación técnica y legal, todas las responsabilidades pertinentes y se ejerzan las medidas que corresponden”, fue el anuncio de la edil y que según los tiempos legales, se está en tiempo para fincar responsabilidades a la anterior administración municipal.

Las irregularidades financieras, patrimoniales y legales serán verificadas por una empresa externa, por lo que será personal especializado y ajeno al ayuntamiento de Playa del Carmen quien confirme si existen responsabilidades.

El que nada teme…

El proceso de entrega-recepción en Solidaridad, entre los gobiernos entrante de Morena, a cargo de Laura Beristain y el saliente multicolor, del PAN-PRD, de la ex priísta Cristina Torres Gómez, fue el penúltimo de los once ayuntamientos en realizarse, sólo unas horas antes que en Cozumel, pues Torres Gómez no permitió, hasta el último día estipulado por la ley, que ningún funcionario de la administración entrante metiera la nariz en ninguna de las direcciones antes, lo que impidió que se hiciera un enlace aceptable.

Ante el anuncio de que su administración será auditada de pe a pa, Cristina Torres, se siente segura de haber entregado las arcas municipales en orden, hasta certificadas y aseguró que nada debe y nada teme.

Aquellos recibos cancelados en la Dirección de Ingresos, por cantidades millonarias de impuestos que circularon en internet antes de terminar su mandato, son sólo la punta de la hebra que puede llevar a un asunto más escabroso, pues como dice el vejo y conocido refrán: “los matarifes de hoy serán las reses del mañana”, y sería irónico que, después de haber acusado a su antecesor, Mauricio Góngora (ahora en la cárcel) de desvíos de recursos, el destino de Torres Gómez fuera el mismo, irse al matadero.

¿Por error?

A otra que hasta el azúcar se le bajó fue a la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer y actual candidata a fiscal general del estado, Guadalupe Reyes Pinzón, pues junto con sus escoltas y a bordo de una camioneta blindada fue perseguida por elementos federales para detenerla.

Reyes Pinzón asegura que fue un error, que la confundieron con un policía ministerial, igualito a ella….jijijijiji….y que todo es para empañar su imparable candidatura a la Fiscalía General…otra vez permítame, jijijiijiji…¡Que no Mouse Mickey!, otra que nada debe.

El asunto se puso ríspido, pues los federales no sólo la persiguieron por las calles de Chetumal, si no que, después de que Lupita Reyes logró llegar hasta dentro de la Fiscalía, a esas instalaciones entraron los elementos para arrestarla, pero ante los gritos de auxilio de la fiscal, los policías ministeriales impidieron que se la llevaran…dicen….todo fue un error…..seeeeee…..como no.

Promueven organismo empresarial y asociaciones civiles cabildo abierto

El próximo 5 de diciembre se llevará a cabo un foro para promover un Cabildo abierto. Se contará la experiencia vivida tras aplicar esta iniciativa en Ciudad Juárez, Chihuahua, promovida por organismos civiles y empresariales, como Coparmex, CCE, Ciudadanos por la Transparencia y Wikipolítica, aglutinados en la iniciativa Regidor 16.

Adrián López Sánchez, presidente de la Coparmex, dijo que el objetivo de Regidor 16 es que la información esté disponible para todos y que haya un número de ciudadanos que se presenten en cada una de las sesiones de Cabildo.

Es decir, que el Cabildo tenga la obligación de darles lugares a ciudadanos que se hayan registrado previamente.

Lo que buscan es la participación cada vez mayor de los sectores sociales en la toma de decisiones, dándoles voz en el Cabildo.

Sin embargo, para lograr esto, hace falta que la información esté disponible sobre las distintas reuniones de las comisiones y los temas a ser tratados, para que un ciudadano pueda registrarse previamente, acudir a la reunión y externar su opinión.

Habrá clínica del IMSS en Chemuyil

Después de varios años de carecer de servicios médicos eficientes, por fin los habitantes de Chemuyil, municipio de Tulum, tendrán una nueva Unidad Médica Familiar del Seguro Social, con capacidad de atención para más de 30 mil derechohabientes.

El gobernador Carlos Joaquín entregó al IMSS el título de propiedad de un lote de 5 mil metros cuadrados para la construcción de la clínica.

Con la certeza de la propiedad del terreno, la delegación del IMSS tramitará ante las áreas normativas correspondientes que se inicien las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener el registro en cartera y, posteriormente, contar con el presupuesto que permita llevar a cabo la licitación pública del proyecto ejecutivo y posteriormente de la obra, en apego a los tiempos establecidos por la Ley de Obra Pública.

La nueva Unidad Médica Familiar será de seis consultorios con atención continua para dar a las personas servicios de atención cercana, que los derechohabientes venían demandando en años anteriores, sin resultado alguno.

Las familias de Chemuyil y de las poblaciones aledañas ya no tendrán que viajar a Playa del Carmen o Cancún a recibir atención médica, lo que contribuye a disminuir la desigualdad al tener una nueva y moderna Unidad Médica Familiar en su comunidad.

Esta unidad, que tendrá una capacidad de atención de más de 30 mil derechohabientes, será edificada en la Riviera Maya, que presenta un gran dinamismo en el sector turístico y será de beneficio directo a los habitantes de Tulum, Chemuyil, Akumal y Puerto Aventuras.