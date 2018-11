Refuerzan GEM y Tlalnepantla tareas de reacción contra violencia de género

En colonias de mayor índice delictivo

Tlalnepantla, Méx.- Los gobiernos del Estado de México y de Tlalnepantla mantienen un trabajo coordinado con las áreas de seguridad y de desarrollo integral, a fin de ejecutar medidas transversales para garantizar la protección de niñas, adolescentes y mujeres.

Para dar seguimiento a políticas públicas en materias de reacción y prevención se han fortalecido los canales de comunicación entre las áreas de primer contacto a mujeres, como la Célula de Reacción Inmediata Tlalnepantla, donde participan policías estatales y municipales, así como agentes del ministerio público, entre otros.

“Donde se han generado acuerdos de verdad importantes para priorizar la atención de mujeres. Todos los casos son importantes, sin embargo, sí hemos manejado un protocolo de priorización para los tiempos de espera para estas mujeres, sobre todo cuando van acompañadas de sus hijas o hijos o cuando se trata también de agresiones físicas o sexuales”, explicó María del Carmen Ugalde, Directora del Instituto Municipal para la Igualdad y el Desarrollo de las Mujeres de Tlalnepantla.

En atención a la Declaratoria de Alerta de Género por Violencia contra las Mujeres, se conformaron diversos mecanismos como la Célula de Búsqueda de Personas, integrada por 10 elementos capacitados y sensibilizados, que en los últimos tres años ha logrado la localización de 240 personas.

Es el caso de Verónica, quien desapareció en julio pasado al salir de su trabajo. Su familia acudió con la autoridad local y luego de cuatro horas de trabajo de investigación, la joven, fue reintegrada a su núcleo.

Para Jesús Ramírez, padre de la joven, la reacción de la Célula fue clave para encontrarla, “se portaron mucho muy amables, yo tenía otro concepto de ellos por “x” motivo. Buscas ayuda y pues no sabes en dónde apoyarte, y ver cómo me apoyaron, me transportaron de un lado a otro, sin decirles oye transpórtame la verdad nada, me compraron agua porque no traíamos dinero, compraron unas cosas, compraron las copias”.

De acuerdo con Eduardo Aroche, responsable de esta célula, el motivo más recurrente de ausencias son problemas familiares, y el rango de edades es de entre 14 y 17 años de edad. De manera sistemática realizan conferencias en escuelas para evitar que la problemática continúe presentándose.

Otro mecanismo previsto es la operación de la Policía de Género que realiza, entre otras acciones, medidas de protección, patrullajes y acompañamientos, como el brindado a “Mía”, quien fue víctima de violación y actualmente es atendida con terapias psicológicas y atención médica, ambas gratuitas.

“Digamos que es cosa del pasado, aunque sigue estando ahí. Sigo estando nerviosa, pero ya estoy más libre. Han sido estrictos por el medicamento que estuve tomando, pero ya ahorita son los estudios de sangre y las terapias. Ella me hizo que me sintiera más confiada. Le dije todo lo que sentía al respecto si iba regresar a la escuela y sí me convenció”, expresó.

En territorio mexiquense se mantienen trabajos conjuntos entre el Instituto de la Defensoría Pública, órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y las Policías de Género, como lo explica Alejandro Vega, “muchas veces llegan las usuarias con ellos -Instituto de la Mujer-, les hacen la entrevista, son atendidas psicológicamente y ya para su acompañamiento nos hablan a nosotros y las trasladamos al ministerio público o a la defensoría pública, porque muchas veces vienen con el fin, no de denunciar penalmente, sino es por la vía civil, quieren pelear la guardia custodia, pensión alimenticia, hasta el divorcio”.

En los últimos meses se han instalado más de 6 mil 177 nuevas luminarias tipo led, en colonias de mayor índice delictivo como Benito Juárez, San Rafael, San Juan Ixhuatepec y Tepeolulco, entre otras, para disminuir el riesgo de violencia contra las mujeres.

De 2016 a septiembre de 2018, se han otorgado 6 mil 789 asesorías jurídicas y terapias psicológicas de las cuales mil 576, fueron por violencia de género. Ante este escenario se sigue apostando por la prevención, por lo que se conformaron 18 redes comunitarias integradas por más de 800 mujeres, donde se difunde información sobre violencia, talleres y ferias de empleo, para empoderar a ese sector.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH), trabaja para brindar a las niñas, adolescentes y mujeres oportunidades y seguridad, por lo que será perseverante en el combate a la violencia de género.