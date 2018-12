Gala México Canta presentará a las mejores voces del país

La celebración se realizará el 6 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional

Con la dirección de Edoardo Narváez y producción de Julia Palma

Arturo Arellano

Gala México Canta se realizará el próximo 6 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional, con la presencia de las mejores voces que han desfilado por el programa México Canta y Encanta. Estarán acompañadas del monumental mariachi León y el ballet Andanzas Mexicanas de Rocío Zamora, además de que durante el concierto se le entregará un reconocimiento a personalidades destacadas del espectáculo como Arturo Rincón, Eric del Castillo, Manoella Torres, Alejandra Ávalos, entre otros.

En conferencia de prensa, los anfitriones de la gala, Julia Palma y Edoardo Narváez, adelantaron que también se contará con la actuación del Trío Los Tres Huastecos y Los Hermanos Craviotto. Mientras que las voces elegidas para este concierto son Rubén Sánchez, Rocío de la Vega, Hugo Daniel, Daniel Vargas, Guillermo Saucedo, Erika Craviotto, Oswaldo Castro, Fausto Villagrán, Paloma Reyes y Servando Carrillo.

“Estamos en vísperas de presentarnos en uno de los recintos más importantes del país. En lo personal es un honor compartir este espacio con grandes talentos, pero sobre todo con una verdadera impulsora de la música mexicana, Julia es nuestra embajadora de la música mexicana, gracias por el amor a México, por el respeto que le tienes a nuestra música tradicional. Por otra parte tener a estas 10 voces juntas es extraordinario, de pronto es una lástima que Estados Unidos, Japón y gente de Europa tenga mejor cuidados a sus mariachis, por eso México Canta es un programa que siempre va a promover la música tradicional mexicana, no sólo a sus figuras, sino a los jóvenes y a esa gente que no ha tenido la oportunidad y que con gran trayectoria no habían podido estar en grandes foros. Esta será una fiesta mexicana a la altura de esta nación”, subrayó Narváez.

Julia Palma agregó: “la música ranchera es lo mejor que tenemos en México porque es parte de nuestra historia de nuestra cultura y es la música que nos ha dado a conocer en todo el mundo. Aunque en este -país sea la menos apoyada, es seguro que en el resto de Latinoamérica se escucha demasiado. La música ranchera es mi vida y la de muchos de nosotros, por eso impulsamos este tipo de eventos para recuperarla, por decir algo porque no esta perdida. Tendremos grandes invitados especiales, como los que ya anunciamos pero hemos dejado también algunas sorpresas para ese día”.

Miguel Bitar, también productor, indicó: “En México Canta ha habido gente consagrada, pero lo que más nos importa es promover los nuevos valores. Es como en el futbol hay jugadores que están en primera división, pero ni saben jugar bien, tienen palancas y son promovidos, pero cuando te vas a los deportivos encuentras jóvenes que son más talentosos. Eso tratamos de hacer aquí buscar las voces, no a los famosos y las voces están aquí”.

Finalmente, reiteraron que sumados a los artistas invitados aún habrá más sorpresas como la presencia de Carla Estrada y Rosa Gloria Chagoyán como madrinas de los artistas en el escenario. Cabe destacar que este concierto se realizará el 6 de diciembre en el Lunario del Auditorio Nacional, será transmitido en el Canal 121 de Izzi, 161 de Total Play, 153 de Mega Cable y 354 de Dish, además de la página de Internet www.teleformula.com.mx.