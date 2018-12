Llevarán “Bolero de mis amores” al Metropólitan

Los Dandys, Los Panchos y Los Tecolines inundarán de romanticismo la capital mexicana

El próximo 3 de febrero en el Teatro Metropólitan, a partir de las seis de la tarde se llevará a cabo un enorme encuentro con las mejores agrupaciones que han convertido el boelto y el romanticismo su objetivo en la vida. Porque no se puede pensar en ello sin mencionar en la historia a tres de las agrupaciones más importantes de su género, como es el caso de Los Dandys, Los Panchos y Los Tecolines, que en su larga y fructífera historia han encumbrado el género en todo el mundo. Con su combinación de voces, su interpretación y en la gran mayoría, el famoso requinto, han logrado plasmar un sello inconfundible por el cual México y su música ha logrado trascender generaciones completas. Se ha dicho incluso, que cuando el bolero parece quedar en el olvido, surge alguien que lo reanima y lo vuelve popular otra vez. Otros, simplemente no dejan que se muera como es el caso de estas tres agrupaciones que se han juntado para presentarse bajo el concepto “Bolero de mis amores”, un evento largamente esperado por el público al que no queda de otra más que llegar a disfrutar.