Daniel Páez trae su “Magia” a México

El ecuatoriano presenta “Me quedo contigo”, primer corte de lo que es su nuevo disco

Ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales

Arturo Arellano

Daniel Páez llega a México con su disco “Magia”, del que se desprende su primer sencillo “Me quedo contigo”, el cual ya ha tenido una gran aceptación con el público en plataformas digitales. En entrevista para DIARIO IMAGEN, el artista refiere que su afán es ganarse un lugar en el corazón de los mexicanos.

“Es mi cuarto álbum en mi carrera, pero la primera vez que promociono algo en México, este disco lo produje aquí con ese mismo propósito, poderme ganar un lugar en los corazones de su gente e ingresar a esta industria. Hemos tenido una gran respuesta, lo cual me tiene muy contento porque ya es una realidad mi presencia en este país”. Del sencillo comenta: “Es una canción muy honesta, llena de vida, alegre y es la manera en que quisiera que la gente me conozca, porque a pesar de que hago canciones al amor y balada romántica, también quiero que la gente me vea con ojos de alegría, por eso la canción es linda, directa, romántica y feliz, sobre todo también muy dedicable”.

El disco “se compone de temas en su mayoría en español, pero también algún par de versiones en inglés. La idea era intentar plataformas digitales, entrar a otro mercado, a países como Estados Unidos, aunque la repercusión se vio también en Europa en países como Australia, eso es muy interesante, porque se llega a oídos que no te imaginas, puede ser gente que guste de la música latina o que tenga raíces latinas, siempre un guiño en inglés será bueno para atraerlos. La intención es que el siguiente disco ya sea grabado en ambos idiomas”.

“Describe que “el disco se llama Magiaporque cuando uno se enamora es justo lo que se siente, la comida te sabe más rica, los paisajes están más bonitos, los sonidos son bellos, las canciones nacen y tienen más sentido. Entonces, la música precisamente también es magia, cuando logras enchinarle la piel a alguien, o robarle una lágrima, me parece que es mágico para los artistas, yo quise plasmar eso en este disco, mucha honestidad, amor, sinceridad, porque eso se necesita para generar magia, y hubo magia de todos los que participaron también. Son canciones de mi puño y letra todas dicen cosas que yo he vivido, así la gente puede conocerme un poco más o identificarse con lo que me ha pasado”.

Sobre los conciertos destaca que “hay mucho de lo que se plasma en este disco, de hecho hay dos videos de recientes conciertos con orquesta de cuerdas y orquesta en vivo y ahí se puede ver cómo disfruta la gente de mi música. La verdad me hace sentir contento que la gente responda así, porque la mejor parte de hacer música es poder ponerla al alcance de la gente a través de un concierto, por eso decido grabar mucho lo de que son mis giras y al final de este año tendremos un disco de 14 o 15 canciones grabadas en vivo”.

En tanto, la idea para llegar a México con sushowcontinúa en planes, puesto que el cantante cerrará el año únicamente promocionando su disco de versiones en vivo y cumpliendo compromisos en su país natal. En tanto “Magia” ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.