Emilio Morales advierte a Ninel Conde: “ten cuidado con Willfredo Gerardo”

El publirrelacionista denuncia que el diseñador tiene con él un adeudo de mil dólares, que se niega a pagar

Willfredo Gerardo es un diseñador de modas que actualmente tiene una nueva línea de ropa con Ninel Conde, misma que promovía en medios de comunicación gracias al trabajo de relaciones públicas de Emilio Morales, director general LOVI Relaciones, no obstante, Morales denuncia que el diseñador tiene un adeudo de mil dólares a su empresa, dado que acordaron un plan de trabajo de tres meses y Gerardo únicamente pago dos meses, deslindándose del último pago, según Emilio Morales Valentín.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el publirrelacionista, quien además cuenta con una carrera en los medios de más de dos décadas, nos platica lo acontecido: “Empecé a trabajar con Willfredo Gerardo, diseñador que ha vestido a varias conductoras en Estados Unidos. él llego a México hace cinco meses, me lo presentaron para que le llevara las relaciones públicas, ya que hizo la marca de ropa de Ninel Conde, le dije que sí y le hice el planteamiento de mi manera de trabajar. Yo cobro por adelantado, y los pagos se tienen que hacer los primeros días del mes, no al último como la mayoría de la gente, no hago contratos con nadie, es decir tengo 23 años en esto y jamás he hecho un contrato, siempre he trabajado de palabra y se ha cumplido todo. Cuando es gente nueva hacemos un plan por tres meses, que en este caso sería octubre, noviembre y diciembre”.

“Yo cobro mil dólares por mes, pero le ofrecí que si me pagaba los tres meses juntos, solo le cobraría 2 mil 500 dólares, le dije que se ahorraría un poco, pero no quiso, acordamos que el pago sería mensual. Lo llevo a televisión, periódicos, revistas y me paga bien octubre y noviembre, pero íbamos 10 días desfasados, con él empecé a trabajar el 20 de septiembre, entonces nuestras cuentas eran los 20 de cada mes, llega el 20 de noviembre y tenía que pagarme el tercer mes, pero se fue de viaje y al regresar me dijo por teléfono que ya no íbamos a trabajar juntos, yo le comenté que ya estaba corriendo el tercer mes y tenía que pagármelo, es como en un restaurante si entras pides comida y a final no te la quieres comer de todos modos la tienes que pagar”.

A lo anterior añade que “Mi trabajo fue hacerle una campaña de tres meses de prensa, una agenda de tres meses visitando medios de comunicación para promover su trabajo, yendo a periódicos, revistas, agencias de noticias, radio, televisión. En diciembre ya teníamos entrevistas pactadas que evidentemente he cancelado, porque está mi nombre de por medio”.

Emilio Morales denuncia que “le había conseguido que vistiera a Natalia Téllez, pero ella quedó de ir a su show room y tres veces lo dejó plantado. Un día me invitan a un programa de TV Azteca, a dar noticias de espectáculos y una delas notas que di fue que Natalia Téllez lo plantó, Wilfredo Gerardo se molestó, aunque no era una nota en contra suya, le dije ‘además de RP soy periodista, eso lo dejé claro desde un principio’ pero se molestó, aún le pedí que me pagara el mes que me debía, pero no quiso”.

Describe que “la últia vez que hablé con él fue el 28 de noviembre, cuando no me quiso pagar. Ahora que vieron que lo denuncio ante los medios de comunicación, me envía a su abogado, quien me habló el 30 de noviembre y me dijo que quería llegar a una negociación. Aquí el punto es claro, me debe mil dólares y no hay otra forma de resolverlo más que pagándome. Desde el momento en que envía a negociar a su abogado es porque sabe que lo debe. El abogado responde que hablará con el diseñador, que lo espere un par de días, los cuales ya pasaron, y sigo sin tener una respuesta”.

Finalmente, Morales advierte “quiero decirle a Ninel Conde que tenga cuidado, porque uno nunca sabe en qué momento te pueden pasar este tipo de cosas, no sólo me debe a mí, le debe a mucha gente. Y en mi caso si no se resuelve máximo en una semana, llevaré esto a instancias legales”.