Cumplió Enrique Vargas del Villar con todos sus compromisos con el SUTEyM

En revisión contractual

Huixquilucan, Estado de México.- El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, entregó un cheque por 95 millones 416 mil pesos, al SUTEyM, sección Huixquilucan, para el pago de prestaciones y colaterales a los empleados sindicalizados que laboran en los organismos descentralizados DIF, Sistema de Agua y Ayuntamiento, con el cual se cumple al 100 porciento los compromisos de la administración con la organización sindical.

En el marco del 34 aniversario del SUTEyM sección Huixquilucan, el alcalde resaltó su compromiso de manejar responsablemente las finanzas, lo que le ha permitido incrementar la obra pública, programas sociales y cumplir con el sindicato y sus trabajadores.

“Es la primera vez que el municipio de Huixquilucan paga al 100 por ciento todos sus compromisos, pero sobre todo, no lo endeuda, no se debe a proveedores y no se han solicitado créditos, todo lo que esta administración ha realizado está pagado”. Reiteró que el gobierno de Huixquilucan es el mejor calificado del Estado de México, y eso se debe no solo al trabajo del alcalde, sino a la labor de todos los trabajadores que conforman la administración pública.

Vargas del Villar recordó que 2018 fue un año de elecciones, y por Enrique Vargas, votaron para un segundo periodo 74 mil ciudadanos, una cifra histórica, en donde la ciudadanía reconoció el trabajo del gobierno municipal.

Durante la celebración, el Presidente Municipal y el asesor del SUTEyM sección Huixquilucan, Salvador Linares Romero, coincidieron en señalar que los Estados, Municipios y sindicatos, trabajaran de la mano con el nuevo Gobierno Federal, pero sin sometimientos.

“El nuevo gobierno quiere someter a los estados y municipios, quiere quitar programas sociales, para entregarlos a los que creen que comulgan con ellos y eso no es hacer política en el país. Por eso le agradezco al SUTEyM se haya sumado”, manifestó Vargas del Villar.

Por su parte Salvador Linares Romero, destacó la voluntad de Enrique Vargas, quien en su calidad de Presidente está haciendo historia al hacer los pagos completos de las prestaciones de los trabajadores sindicalizados. “Por eso pido mantener la unidad y apoyo al Alcalde que ha cumplido con la entrega”.

La dirigencia sindical, comprometió a sus agremiados a cerrar filas con el presidente, seguir trabajando con esmero, compromiso y responsabilidad para que el gobierno de Vargas del Villar, mantenga su imagen y excelente representación en la sociedad.