Pepe Aguilar y sus hijos cantarán con la Orquesta Sinfónica de Minería

El denominado concierto “Para México” se realizará el 16 de enero en el Auditorio Nacional con Ángela y Leonardo Aguilar, como invitados especiales

Arturo Arellano

Concierto “Para México” reúne al máximo exponente vivo de la música ranchera en México, Pepe Aguilar con la Orquesta Sinfónica de Minería, quienes ofrecerán un concierto en complicidad el próximo 16 de enero en el Auditorio Nacional, a donde el charro llegará para interpretar cada uno de sus éxitos en formato sinfónico y algunos en compañía de sus vástagos Ángela y Leonardo Aguilar, quienes a su vez tendrán oportunidad de cantar algunas canciones de manera individual.

Debido a los compromisos de Pepe Aguilar en México y la Unión Americana, no pudo estar presente en la conferencia de prensa que se organizó para anunciar el concierto, no obstante, envió como embajadores a sus hijos Ángela y Leonardo, quienes en compañía del doctor Gerardo Suárez Reynoso, presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería, ofrecieron detalles al respecto. “Es un proyecto realmente muy especial, la Orquesta Sinfónica de Minería, siempre ha tenido una gran tradición por llevar su música de manera más abierta, no solo en complejos de música clásica, sino todo tipo de escenarios además interpretando música popular. El Auditorio Nacional nos ha abierto las puertas para ello y en este caso nos da orgullo que la Orquesta tenga como invitado a Pepe Aguilar para dar un concierto juntos y además en compañía de sus hijos. El propósito del concierto es presentar por primera vez en México un concierto de Pepe Aguilar con orquesta sinfónica y es un orgullo que sea con la OSM, tengan por seguro que va a ser una gran agasajo”, indicó el doctor Gerardo Suárez Reynoso.

Leonardo Aguilar comentó: “Estoy muy emocionado porque es la primera vez que me toca ver algo así. Mi papá estará interpretando sus temas con sinfónica. Quiero destacar que no los ha cantado con estos arreglos desde hace mucho tiempo, cuando tuvo un showen el Hollywood Bowl de Los Ángeles en este formato, de manera que es una gran novedad y un gran reencuentro de mi papá con este tipo de arreglos. Además viene el Mariachi Zacatecano y nos da la oportunidad de presentarnos con él en algunas canciones”. A lo anterior la pequeña Ángela agregó “Estoy feliz de estar aquí porque yo no había nacido cuando mi papá dio ese concierto en Los Ángeles, estoy emocionada porque vamos a empezar el 2019 con el pie derecho. Este año estuve nominada a dos Latiín Grammy, mi papá cumplió cincuenta años y yo celebre mis 15, de modo que este concierto va a ser una pauta para que nos sigan pasando cosas buenas el año entrante”.

Adelantó que además este concierto tiene fines altruistas “Hay una Fundación que se llama ‘Comer y crecer’, que le da de comer a los niños de escasos recursos. Este evento va a ser a beneficio de esos niños”.

El concierto se celebrará el 16 de enero en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas.

