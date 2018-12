He sido crucificada de forma injusta: Daniela Castro

“He sido juzgada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios, por otros no, a todos los que me crucificaron y a todos los que me dieron un voto de confianza, a ambos les agradezco, porque para mí, los tiempos de Dios son perfectos”, expresó la actriz en conferencia de prensa

Entablará una demanda en contra de la tienda que la acusó de robo

Asael Grande

Fue el pasado 28 de septiembre, en la que la actriz, Daniela Castro, fue arrestada en Estados Unidos, luego de que un guardia de seguridad de la tienda Saks OFF 5th, en el Centro Comercial Rim de San Antonio, Texas, la acusó de llevarse ropa por un valor de hasta 700 dólares sin pagar por las prendas; posteriormente, fue liberada tras depositar una fianza de 815 dólares; hoy, los abogados defensores de Daniela Castro (Alfonso Cabañas, abogado litigante en tribunales federales y estatales en San Antonio, Texas; Edmundo de la Garza, abogado en México, quien lleva el caso de la actriz, Daniela Castro; y Mark Fassold, abogado defensor de la actriz, en el condado de Bexar, Texas), ofrecieron una conferencia de prensa, junto a la actriz, para informar que ya fue declarada inocente, a la vez que continuará un juicio por daño moral, y psicológico a la actriz: “les quiero agradecer a todos los periodistas, que siempre han sido incondicionales, a los medios digitales, a las redes, quiero comentarles que he vivido la experiencia más difícil de mi vida, he sido crucificada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios, por otros no; a todos lo que me crucificaron, y a todos los que me dieron un voto de confianza, a ambos les agradezco, porque los tiempos de Dios son perfectos, yo soy inocente, y se cometió una injusticia, yo tengo 32 años de mi vida trabajando, tengo una carrera que a todos les consta, una carrera impecable, y esta situación que he vivido, también fue una gran experiencia de aprendizaje, y quiero decirles que le hicieron un daño emocional terrible a mi familia, el daño que me hicieron a mí, pero sobre todo el daño que le hicieron a mis hijos, está muy claro, y contundente, que soy inocente, sin probarme causa de arresto, también quiero aclarar, que no soy cleptómana, no estoy enferma de nada, que esto me afectó emocionalmente mucho más de lo que se puedan imaginar”, expresó la actriz, Daniela Castro, cuyos cargos por supuesto robo de siete prendas de la tienda Saks Fifth Avenue Off 5th, el pasado 28 de septiembre en San Antonio, fue anulado por los fiscales del Condado de Bexar, Texas, porque no encontraron pruebas suficientes para culparla, por lo que fue declarada inocente a través de un documento (en manos de esta casa editorial) emitido el 29 de noviembre, en la que se lee que un fiscal pide a la corte que se rechacen los cargos por falta de evidencias.

La actriz mexicana, Daniela Castro, quien en 1986 debutó en televisión en la serie juvenil “Cachún, cachún, ra-ra”, hasta que finalizó en 1987, y dos años después, en 1988, actuó en su primera telenovela “Nuevo amanecer”, finalizó: “nadie puede destruir mi esencia, y mi carrera, soy una mujer guerrera, y soy inocente”.