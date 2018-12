Trabajar en el gobierno ¡No gracias!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Dólares son esos imprudentes billetes americanos que tienen diverso valor y el mismo tamaño

Jorge Luis Borges, 1899-1986; escritor argentino

Trabajadores de los niveles medios y altos del Poder Judicial de la Federación, así como especialistas del Banco de México, Banobras, Nafin, Hacienda y de varios organismos autónomos, se niegan a percibir salarios bajos. Al asumir el control de la administración pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la disminución salarial de la alta y media burocracia, al 50%.

Esto fue bien visto por los trabajadores de escasos ingresos quienes vieron “cierta” justicia salarial. Sin embargo, esto no fue así para quienes son especialistas en materias de administración pública.

Un directivo preparado en las mejores universidades del país e incluso del extranjero, con una hipoteca, hijos estudiando en escuelas de paga y, por si fuera poco, con experiencia comprobada en la materia, difícilmente aceptaría una posición en el gobierno federal por un salario menos a 50 mil pesos. Si sus gastos son superiores a esa cifra, no le conviene aceptar un puesto directivo que, con las nuevas medidas de austeridad, trabajaría muchísimo más y con la amenaza de salirse de la Ciudad de México abandonando familiares, amigos y otros núcleos sociales a los que está acostumbrado. Quien, con gastos superiores a los 50 mil pesos mensuales, acepta un cargo que le ofrezca la misma cantidad de dinero por realizarlo, estaría obligado a corromperse, aunque sea una persona proba.

Por ello, quienes aún trabajan en el sector público, se niegan a disminuir sus percepciones a la mitad y, por ello, acudirán a la justicia federal, a fin de que se aplique la garantía constitucional del artículo 14, que establece que ninguna ley tendrá efectos retroactivos. Así que ganarían fácilmente contra la decisión de López Obrador. Esto, claro, no opera para las nuevas contrataciones.

Muchas dependencias de gobierno pasan apuros en estos momentos, ante la falta de personal calificado para responsabilidades especializadas, debido a los salarios bajos. Esto se agudiza en áreas de gran especialización.

Es grave, ya que los mexicanos queremos eficiencia y resultados. No queremos a ineptos, corruptos e ineficientes mediocres.

PODEROSOS CABALLEROS: Casi en un proceso faraónico, la gobernadora de la Ciudad de México tomó posesión en un acto alegórico. La primera gobernadora capitalina, recibe una ciudad complicada y violenta. El robo cotidiano es la afrenta más grave de la sociedad. Además, los servicios públicos, especialmente donde vive la clientela de Morena, no cumplen los más elementales requisitos de bienestar digno. No es culpa de ella, pero es la responsabilidad que tiene que afrontar y mejorar. Áreas de seguridad, agua, drenaje, bacheo y muchos más servicios, deben mejorarse y en algunos casos, construirse. Un mar de nochebuenas, que habrá tenido un costo de un milloncito de pesos, sirvió de escenario de su asunción política. Seguridad, seguridad y más seguridad. Esta es la demanda ciudadana. El orden en la capital del país podría convertirse en el ejemplo nacional. Sin embargo, debe haber decisión política y eliminar la corrupción. No ocurrió en el gobierno del GDF al inicio del 2000, ni en la delegación Tlalpan. Ese es el verdadero reto. *** La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, una académica que tendrá que enfrentar la modernización de los sistemas burocráticos para desarrollar la productividad. Seguimos en las tablas mediocres de casi todas las actividades administrativas concentradas por el gobierno. Ante ello, se tienen que buscar opciones creativas y modernas. No s trata de vengar a la sociedad colocando trabas a empresarios; por el contrario, para beneficiar a los más pobres y débiles de nuestra economía, el camino único es agilizar al pesado aparato burocrático. Claro que es una labor gigantesca, pero es posible, factible y obligada.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: De acuerdo con Nayshla I. Chavista, gerente de Relaciones Públicas de Grupo Martí, como parte de las actividades de Responsabilidad Social, empleados, socios de Grupo Martí y Sport City fueron invitados a formar parte del programa de recaudación en especie (prendas en buen estado) para fortalecer las actividades de Casa de las Mercedes IAP, que ayudan desde hace más de 20 años a víctimas de abuso y violencia de niñas y jóvenes en México.

