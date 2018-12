La Gusana Ciega sorprende con festejo de 26 años en el Metropólitan

La banda mexicana celebró un exitoso concierto de la mano de sus “Borregos en la niebla II” y con invitados especiales

Arturo Arellano

La Gusana Ciega, banda liderada por Daniel Gutiérrez se presentó con éxito en el Teatro Metropólitan, donde ofrecieron un enérgico concierto de la mano de su más reciente material discográfico titulado “Borregos en la niebla II”, del que interpretaron la mayoría de sus temas, pero sin olvidar los clásicos que todos sus seguidores corearon de principio a fin.

El show arrancó poco después de las 21:00 horas, la banda armada con sus instrumentos y buena vibra arrancó con temas como “Rock and roll”, “Entra en el agua”, “Celofán” y “Me puedes”, en este punto Daniel comentó: “Buenas noches, ¿cómo están? bienvenidos, por fin tenemos ‘Borregos en la niebla II’, seguro aquí ya todos los saben, pero para la grabación de este disco nos acompañó Sandra Corcuera, pero la invitamos también para que estuviera con nosotros esta noche”, así subió la cantante al escenario para hacer juntos “Amantes modernos”, ante el aplauso general del público y el coro monumental que les acompañó durante la canción.

Continuaron con temas como “Un poquito más”, “Ejército de hormigas”, “1987” y “La distancia”, manteniendo a su público de pie, moviendo los pies y la cabeza al ritmo de cada canción. Con más música que charla, Daniel y compañía agradecieron a la gente por permitirles llegar de nueva cuenta a un escenario como el Teatro Metropólitan. “Gracias por estar compartiendo esta noche con nosotros, es por ustedes que seguimos haciendo nuestras canciones”.

Se dio entonces uno de los momentos cumbre de la noche, cuando Daniel invitó al escenario a Dr. Shenka de Panteón Rococó, quien comentó: “Máximo respeto a La Gusana Ciega, estamos en momentos importantes para el país, momentos de cambio y circunstancias que debemos cambiar por el bien de todos. Por ello nosotros compartimos públicos, escenarios y celebramos la diversidad, la música, el rock, así que vamos a poner el ejemplo” para entonces cantar juntos “Borregos en la niebla”, durante el que Shenka aprovechó para improvisar al más puro estilo del hip hop, invitando a los presentes a levantar las manos y corear las estrofas del cantante.

Más tarde, La Gusana Ciega también se promulgó contra la violencia de género por lo que al presentar su tema “Pasiflorine”, invitaron a cantar Madame Recamier. Previo a esto Daniel aseveró: “No hay razón para estar en una relación en la que tu pareja no te respeta. No tienen que estar en una relación donde las maltraten psicológicamente, les peguen o simplemente donde no las admire su pareja”.

Luego de más de dos horas de show, La Gusana Ciega cerró su concierto de 26 aniversario con “Borregos en la niebla II”, “Cisne negro” y “Yes Sir”.

La banda ofreció un enérgico concierto de la mano de su más reciente material discográfico titulado “Borregos en la niebla II”.