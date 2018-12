The Chainsmokers y Disclosure encabezan el Festival Vaivén

El evento con más de 30 bandas en vivo se celebrará el 30 de marzo de 2019 en Jardines de México

Arturo Arellano

Uno de los festivales más importantes de la escena musical mexicana es el Vaivén, cuyo cartel ha sido revelado y deja claro que contará con la presencia de grandes estrellas, como The Chainsmokers, Disclosure, Chverches, Breakbot, Daya, Shiba San, Two Feet, Camilo VII, entre muchos otros. La cita para este explosivo concierto ahora en sociedad con Ocesa, es el 30 de marzo en Jardines de México donde además de música se realizarán diversas actividades como muestras y subastas de arte, talleres de ecología, camping y por su puesto una gran oferta gastronómica.

En rueda de prensa, Alejandro García, cofundador del festival explicó: “Es un evento cuya esencia radica en el arte, conciertos y ecología. Queríamos generar una experiencia que englobara estos aspectos. Movemos el festival a Jardines de México porque es un recinto que brinda más amenidades de acuerdo al festival. El año pasado tuvimos al rededor de 18 mil asistentes y esta ocasión esperamos aumentar ese número dado que la respuesta ha sido excelente”.

Anunciaron también que su nuevo aliado en el Festival es Ocesa, representado en la conferencia por Armando Calvillo, director de festivales de la empresa. “Estamos contentos por esta alianza que promete cosas muy interesantes. De entrada, como Ocesa definimos que queríamos que el festival mantuviera su espíritu y con ello lo llevaremos a otro nivel. Hicimos juntos una curaduría amplia, no nos quisimos encerrar en un solo género, ni sólo electrónica, ni sólo rock o hip hop, es un festival de espectro amplio”.

García ahondó que “vamos a tener tres escenarios y una de las nuevas iniciativas es ‘Residencia Vaivén’, que consta de una serie de escenarios que se instalan en los jardines temáticos donde se presentaran artistas emergentes. La idea es lanzarlos y que tengan mayores oportunidades de ir escalando escenarios. Del diseño creativo del festival se destaca el camping porque es uno de los pocos festivales en los que puedes ver el amanecer y ver uno en Jardines de México, es una experiencia extraordinaria. El año pasado tuvimos 3 mil 500 personas acampando y de igual modo esperamos este año sean más. Contamos con todas las medidas de seguridad necesarias y comodidades para que pasen un día inolvidable”.

Luego de dar a conocer el cartel, García destacó “The Chansmokers es una banda que va muy de acuerdo con lo que quiere decir el festival. SG Lewis llega por primera vez a México lo mismo que Two Feet que son una banda de rock alternativo con influencias de bandas indie. Adicional a esto hay bandas internacionales como Nacionales, LNG/SHT representando la parte del hip hop y Camilo VII de México. Cada artista ha sido elegido porque convocan a un gran número de jóvenes con su talento”.

Dieron a conocer que contarán con autobuses que saldrán de cinco puntos de la Ciudad de México como Perisur, Altavista, Mundo E y Parque España, para llevar a la gente al concierto y traerlos de vuelta a la ciudad. El mismo plan pero con Diferentes puntosa se implementará en Cuernavaca y Puebla. Cabe destacar que la obras de arte expuestas en el festival se van a subastar para recaudar fondos destinados a Fundación Dr. Sonrisas.

De este modo el cartel de los escenarios principales se compone por The Chainsmokers, Disclosure, Chverches, Breakbot, Daya, Shiba San, Two Feet, Camilo VII, SG Lewis, Lee Foss, Oliver Tree, Icarus, Zimmer, LNG/SHT, Rebolledo, Elsa y el Mar, Alex Ferreira, Los Walters, Tom & Collins, Tini Gesler, Metrika, Marcelo Gamboa, Kleinfinger, Meca Meca, Self Sabotage y Rubytates. Mientras que en los múltiples escenarios del concepto denominado Residencia Vaivén se presentaran entre otros Dan García, Danno Summer, Dilob, Elefante, Immasoul, Axalote, Alex Ellis y Tropicalpurples.

