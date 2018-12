Esteman regresa a la CDMX con su disco “Amor libre”

Se presentará el próximo 28 de febrero en El Plaza Condesa, 21:00 horas; boletos a la venta este viernes 7 de diciembre

El artista, músico y actor colombiano, Esteman, estará de vuelta en los escenarios de la CDMX. Para esta nueva visita a nuestro país, el creador de temas como “Noche sensorial” y “Fuimos amor”, se adueñará del escenario de El Plaza Condesa el próximo jueves 28 de febrero. La venta general comenzará a partir de este viernes 7 de diciembre.

Por ahora, Esteman acaba de lanzar el tercer sencillo de “Amor libre, On top”. En palabras de su propio autor esta canción: “Es una invitación a aceptar el lado masculino y femenino que uno tiene en su identidad. Asumirlo libremente. A no tener miedo a ser lo que somos porque en este mundo somos personas muy diferentes, personas maravillosas y caóticas, y eso es lo que nos hace únicos. Entonces, no tener miedo a aceptar ese lado activo-pasivo, yin-yan, femenino- masculino”, comentó el bogotano en una entrevista de radio para la Ciudad de México.

Asimismo, el colombiano afirmó que en esta nueva producción trae un mensaje que él ha vivido con la música, donde se va quitando muchas capas y se muestra con honestidad. “Poder compartirle mucho más a mi público sobre mi orientación, por ejemplo, el tema de naturalizar toda esta parte que muchas veces se ve como un tabú, que no se habla tanto en la música en Latinoamérica”, comentó el cantante.

Esteman irrumpió en la escena musical, en el 2010, con su sencillo “No te metas a mi Facebook”, que fue todo un éxito. Tras este éxito, en el 2012, llegó su primer disco de larga duración llamado “1er Acto”. De este material, se desprendieron los sencillos “Aquí estoy yo”, que contó con la participación de la cantante de Aterciopelados, Andrea Echeverri, “Pobre corazón”, y “True love”, con las participaciones de Monsieur Periné y Juan Pablo Vega.

Tuvieron que pasar tres años, para que llegara al mercado musical, “Caótica belleza”. En este material colaboraron las cantantes mexicanas Natalia Lafourcade y Carla Morrison, así como Li Saumet.

Trae nuevo disco bajo el brazo, titulado “Amor libre”.