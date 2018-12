Después de cantarle a Paul McCartney, Ayala se enamora de México

La cantante de origen británico fusiona el folclor mexicano con pop, jazz y otros estilos

Arturo Arellano

Ayala es una extraordinaria artista de origen británico, quien gracias a su matrimonio con un productor y músico mexicano, conoció nuestra cultura y se enamoró de ella, al grado que decide fusionar su estilo pop y jazz con sonidos del folclor musical de México. Actualmente Ayala promueve su más reciente sencillo “Luna”, que es un huapango con tintes europeos y con el que pretende ganarse el cariño de los mexicanos.

En entrevista exclusiva para las páginas de DIARIO IMAGEN, la cantante explicó “Ahorita estoy fusionando folclor mexicano con pop y jazz. Estar en México es el mejor lugar para crear, por ello Juan Luis Ayala, que es el productor de mis canciones y mi esposo, me trae a conocer los rincones, sonidos y colores de este país. Él creció en México, pero estudió en Inglaterra y vivió muchos años allá, es la persona perfecta para que logremos esta fusión que buscaba. Tengo mucho más que lanzar además del primer corte, me encuentro descubriendo estilos, porque realmente no buscamos resultados específicos, más bien auténticos, por lo que hacemos algo muy honesto y los músicos hacen lo que les gusta”.

Agrega que tenía varios años trtabajando con una disquera “ahora tengo libertad de hacer lo que yo quiera. Incluso antes ya lanzamos una canción con Horacio Palencia, se llama ‘Never Give Up’ y es banda con pop, eso salió muy bien. Hemos tenido comentarios muy buenos de la industria, por lo que decidimos hacer un proyecto de fusión de estilos y en febrero vamos a sacar el siguiente sencillo. Aparte tengo norteño, mariachi, cumbia y boleros. Estoy adaptándome a las culturas y corrientes musicales de México”.

En ese mismo tenor destaca. “Estoy consumiendo música de aquí y lo llevo a mi estilo. Lo más difícil ha sido tomar la decisión . Juan Luis Ayala tiene familia en Sinaloa, fuimos a conocer y pensamos en hacer algo con Horacio Palencia, duró como un año el experimento para llegar al sonido que nos funciona. Ahora está saliendo más natural y tenemos éxito con este sonido, tenemos mayor confianza, ceo que lo mas difícil fue justo hacer la primer canción, pero ya estamos encaminados a lo que sigue”.

Cabe destacar que Ayala fue contratada con su banda para cantar en una fiesta de Sir Paul McCartney, el ex Beatle. “Él nos contrató con mi banda para cantar en una fiesta de su casa disquera y no era tan grande, quizá para 100 personas, algo privado. Entre amigos de la banda pensamos que no estaría, no lo creíamos posible, pero si llegó. Era increíble, el estaba bailando y nos preguntó si ubicábamos alguna canción, pero no la conocíamos. Entonces comentó ‘Quiero cantar con ustedes. ¿Saben una canción de Los Beatles?’ Nos sentimos presionados, porque no puedes decir que no y sabíamos algunas canciones de The Beatles, pero si vas a cantar una canción de los Beatles con un Beatle debes tener todo en su lugar. Sabíamos dos o tres temas, le propuse ‘I Saw Her Standing There’ y lo hicimos, Fue un sueño, el tenía mi brazo en su brazo, es una persona muy humilde, hablamos mucho. No tiene actitud de estrella, le gusta ser una persona normal”, concluyó.