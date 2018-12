Inseguridad en CDMX, muy grave: Sheinbaum

Reconocen que sí hay crimen organizado

Afirma la jefa de Gobierno que en 2012 había 2 homicidios al día

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó al equipo que estará a cargo de la seguridad y la procuración de justicia de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo calificó como sumamente grave la situación de violencia e inseguridad en la capital del país.

Señaló que el miércoles se registraron seis homicidios y cuatro durante la madrugada, en diversas alcaldías, de los cuales en uno de los casos estuvo involucrado un ciudadano canadiense, por lo que ya se puso en contacto con la embajada de Canadá en México para conocer su situación.

En la conferencia que se realizó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Pública, Jesús Orta Martínez y por la procuradora capitalina, Ernestina Godoy Ramos.

Como parte de su segundo día de actividades, Sheinbaum Pardo realizó una audiencia pública a las 6:00 horas tal como lo anunció la víspera.

Durante ésta atendió a casi 20 ciudadanos que hicieron denuncias o solicitaron su atención para resolver diferentes problemáticas.

Las audiencias se realizarán de martes a viernes en el Palacio del Ayuntamiento, los lunes, la jefa de Gobierno acudirá al gabinete de seguridad federal y no tendrá sesión.

En 2012 había dos homicidios al día

Sheinbaum afirmó que en 2012 había dos homicidios diarios en la Ciudad de México. “Ayer hubo seis y cuatro más en la madrugada. Sumamente grave. Ustedes saben que en 2012 el número de homicidios promedio, era de dos homicidios diarios. En realidad recibimos seis homicidios diarios el día de ayer y cuatro que se sumarán a los que ocurrieron en la madrugada”, dijo al presentar a los integrantes del gabinete de seguridad.

Sheinbaum explicó que trabajan para unificar las bases de datos de la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública para tener una mejor coordinación y evitar la impunidad en la ciudad.

“No estamos en el caso nacional donde no hay información diaria; la Procuraduría tiene su información, la Secretaría de Seguridad Pública tiene su información, pero no hay un sólo sistema automatizado en donde podamos ver todos los días que esté en coordinación Procuraduría y Seguridad Pública, en donde podamos ver todos los días los casos, el modus operandi, cómo están ocurriendo y cómo debe haber coordinación para que no haya impunidad en la Ciudad de México”.

Sí hay crimen organizado en CDMX, admite procuradora

La nueva titular de la Procuraduría de Justicia, Ernestina Godoy, aceptó que en la Ciudad de México sí hay crimen organizado, contrario a la administración anterior.

En su primera conferencia de prensa al frente de la Procuraduría, dijo que su meta es atender los delitos de alto impacto, principalmente los homicidios, pues ayer se registraron seis asesinatos con arma de fuego.

¿Hay crimen organizado aquí en la capital? Porque el gobierno pasado lo negaba, se le preguntó.

“Sí, sí hay”, dijo la procuradora capitalina, quien explicó que están analizando los casos. De acuerdo con Ernestina Godoy, se abrieron carpetas de investigación sobre los primeros seis casos de homicidio registrados en esta administración y adelantó que hasta el momento no existe ningún detenido.

Reiteró que es necesario homologar las bases de datos que tienen la policía y la procuraduría para compartir información, identificar modus operandi de las bandas y georeferencias los delitos cometidos.

“Hoy nos encontramos con una cifra fuerte de homicidios con disparo de arma de fuego, seis con disparo de arma de fuego, estamos preocupados porque la última vez que la doctora (la jefa de Gobierno Claudia) Sheinbaum y yo estuvimos en un gabinete, traíamos muchísimos menos”, señaló.

Retiran puertas blindadas de la oficina del Ayuntamiento

Sheinbaum dio a conocer el miércoles que desde 2013 la administración de Miguel Ángel Mancera tuvo ventanales blindados de alrededor de 500 kilos cada uno, que dan hacia el Zócalo capitalino. Su equipo de comunicación dio a conocer que estas puertas fueron retiradas el mismo miércoles por personal de la Secretaría de Obras, y se necesitaron 11 personas para movilizarlas.

Estas puertas serán guardadas mientras se decide el destino de las mismas, e instalaron puertas sin protección en la oficina de la mandataria. “Ya veremos qué hacer con estas puertas, a lo mejor las mandamos con el avión presidencial”, dijo Sheinbaum en un video.