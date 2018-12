Juan Camilo El Indio trae su reggaetón a México

El colombiano busca ganarse un lugar en el amplio espectro de ofertas de música urbana de la industria

Arturo Arellano

Juan Camilo El Indioes un cantante de reggaetón, que tuvo su debut en escenarios mexicanos el pasado fin de semana, en el marco del Flow Fest, a donde acudió para presentar su más reciente sencillo “Secreto” para deleite de todos los amantes de lo que los jóvenes denominan como perreo.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el cantante comentó “Este país siempre me trata muy bien, estar en este evento tan masivo es una oportunidad muy grande, de estar frente a un público que sabe lo que quiere, que es exigente y eso me motiva más a dar un gran show y demostrar que puedo cantar muy bien en vivo”. Añade que “Mi tarea es conectar con la gente, eso es lo principal y espero que en esta oportunidad se pueda lograr, yo mostraré mi trabajo y espero dejar una gran imagen no solo de mi música sino de mi persona”.

De “Secreto” destaca que “El video ya está disponible en Youtube las visitas van aumentando y a diferencia de mi anterior sencillo este es más en la onda del trap, es algo festivo y movido. Quiero mostrar que puedo ser versátil y ofrecer música para todo tipo de gustos, desde algo romántico, hasta algo para bailar, pero siempre de manera honesta y con mucha calidad, además de muy buen contenido en el tema de las letras”, en el tema de la sonoridad describe: “Uno va adquiriendo con el paso del tiempo cosas de cada generación del reggaetón, he hecho colaboraciones con colegas de quienes he aprendido demasiado, por ejemplo Maluma, y uno va tomando de cada persona y de cada país lo mejor, eso hace evolucionar al género urbano y es lo que nos tiene en los primeros lugares a nivel mundial”.

Como colombiano dice “Es importante demostrar que podemos seguirle el paso a los grandes artistas de mi país que ya han hecho grandes cosas a nivel mundial, no sólo en el reggaetón, sino en otros géneros como el pop, en el caso de Shakira. Ellos nos han abierto las puertas del mundo, de modo que para los que vamos empezando es una gran responsabilidad. El reggaetón ya es un movimiento y estilo de vida, se creía que era una moda pasajera pero ya quedó claro que va a permanecer y seguirá moviendo masas, por supuesto que seguiré trabajando para ser parte de este movimiento, me gusta colaborar a que el género crezca”.

Si bien ha venido sacando sencillos refiere que “Esperaré a que la gente se enganche más con mi música para ver si sacamos un disco, mientras tanto les seguiré dando canciones y presentaciones en vivo. Tengo muchas canciones románticas en el tintero incluso algunas fusionadas con vallenato, soca, electrónica, y más trap, con mejores letras, reggaetón colombiano, que es el golpe que nos hace diferentes. Espero pronto poder ir lanzando todo de poco a poco, hasta llegar al disco”.

Así Juan Camilo actuó con éxito en el Coca-Cola Flow Fest y espera regresar pronto a México para ofrecer presentaciones en solitario.