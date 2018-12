Con “Me canso ganso”, AMLO revive frase de “Tin Tan”

La empleó el actor en la cinta “El niño perdido” en 1947

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha utilizado la frase “Me canso ganso” que dijera el actor cómico mexicano, Germán Valdés “Tin Tan” en una película de 1947.

Durante la campaña presidencial, en varios de sus discursos, López Obrador utilizó la frase. Que también usó en su toma de protesta en el Palacio de San Lázaro, frente a los integrantes del Congreso de la Unión.

La frase “Me canso ganso” se dijo en la película “El niño perdido” (1947), protagonizada por Germán Valdés “Tin Tan” y dirigida por Humberto Gómez Landero.

En una escena de la película, “Tin Tan” interpreta una canción en inglés hasta que su compañero de comedia (interpretado por Marcelo Chávez) le dice que no comprende lo que dice la canción.

“No la entendiste porque eres muy bruto”, le contesta ‘Tin Tan’. “Yo creo que tú tampoco la entiendes, a ver, cántala en español a ver qué quiere decir”, le responde Marcelo. Es entonces cuando el cómico dice la frase retomada por López Obrador.

“Te la canto. Me canso ganso, dijo un zancudo cuando volar no pudo. Una pata se le torció y la otra se le hizo nudo; luego le dio laftosa y hasta se quedó mudo. Y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo”, dice “Tin Tan” al cantarla.

“Me canso ganso” es una frase que fue usada para ganar la credibilidad y dejar en claro que no hay mentiras en lo que se está diciendo, ganando veracidad de una afirmación