El tenor Fernando de la Mora presenta un disco memorable: “Canciones de Navidad”

Comparte con el público este magistral álbum en el que incluye más de 25 canciones en idiomas originales, como el inglés, francés, alemán o latín

Su nueva producción contiene temas como “Blanca Navidad”, “O! holy night”, “Silver bells”, entre otros

El mejor regalo para estas fechas

Asael Grande

El tenor mexicano, Fernando de la Mora, cierra el año 2018 con el lanzamiento de su nuevo material discográfico, titulado “Canciones de Navidad” (ya disponible en plataformas digitales), y que contiene 25 canciones, 14 de ellas, en idioma original (inglés, francés, alemán, latín), y las mismas canciones, en una versión en español, traducidas por el maravilloso poeta mexicano, Eduardo Langagnea: “la temporada decembrina trae bellos recuerdos y efusivas sensaciones año con año, estas canciones de Navidad transmiten al oyente una emoción genuina que sabe congregar sonidos, aromas, colores, y sabores, al terso tacto de una tradición celebratoria que se expresa en prácticamente todo el mundo; la sensibilidad de Fernando de la Mora, y su precisa voz, apasionan todos nuestros sentidos; el tenor realza las melodías, cada una con su propio carácter, y de procedencia tan diversa como los sueños, y los dota de una fuerza enternecedora, y honda”, comentó Eduardo Langagnea, en conferencia de prensa.

Los compositores del disco “Canciones de Navidad” abarcan una cronología de cuatro siglos, con letras en español, escritas por Eduardo Langagnea y el maestro Fernando de la Mora se ha propuesto celebrar cada una de las canciones en todas sus posibilidades y enaltecerlas con la expansiva orquestación del maestro Aneiro Taño: “tenemos muchos años haciendo esta producción, este proyecto comenzó con el afán de enriquecer mi repertorio, de meternos en este maravilloso mundo de la música navideña, tengo muchos años de cantar esta música, tengo muchos arreglos, fueron modificados por el maestro Taño, pero tengo 35 años cantando canciones de Navidad, pero era un sueño que estaba ahí pendiente, y comenzamos a manifestarnos en el interés con todas las producciones que hemos hecho el maestro Aneiro Taño, y yo, trabajando juntos, y la verdad que poco a poco se fue formando, y tuvimos que frenarlo cuando tuvimos la gran oportunidad de que el maestro, Armando Mazanero, se interesara en mi carrera y se interesara en escribirme canciones, un gran privilegio; y ahora nos abocamos a terminar el disco navideño, que estaba ya muy avanzado, y quise buscar a Eduardo Langagnea, quien se interesó bastante en el proyecto, y le hizo a todas estas canciones una interpretación, se aplicó a traducirlas, y se abocó a enriquecerlas con un lenguaje muy particular, y eso es una gran obra, es un momento muy especial el lanzamiento de este disco”, dijo el maestro Fernando de la Mora, en conferencia de prensa.

“Canciones de Navidad” contiene un repertorio emblemático que ha vibrado a lo largo el tiempo y las geografías, en los corazones, canciones que forman parte de una memoria que rebasa fronteras: Blanca Navidad, Navidad que llegas nuevamente, Ave María(en español), Te vi Papá Noel, ¡Oh! Santa Noche, Noche de Paz, Canción de Navidad, Mil Querubines en Coro, Aquí en las alturas, Por el Valle de Rosas, Al sonar las campanas, El niño Jesús, Amazing Grace(en español), White Christmas, Have yourself a Merry Little Christmas, Ave María, Petit Papa Noel, O Holy Night, Silent Night, The Christmas Song, Mille Cherubni, Qui In Altis,Ave María-Bach /Gounod, The First Noel, Silver Bells, Gesú Bambino, Amazing Grace.

La voz de Fernando de la Mora trae a nosotros melodías clásicas en pulidas versiones que dan a la poesía y a la música que las compone, un nuevo sentido: cantar juntos, oír, para que cada nota se arraigue con nueva fuerza en nuestro ser mexicano y universal.

Los compositores del disco “Canciones de Navidad” abarcan una cronología de cuatro siglos.