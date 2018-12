Migración, fenómeno que no se resuelve en “solitario”

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que se celebra en Marraquech (Tierra de Dios, en árabe y una de las ciudades más importantes de Marruecos), cuenta con el apoyo de los países miembros de las Naciones Unidas, pero no con el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero si algo debe saber el mandatario estadounidense es que la migración no desaparecerá y, consecuentemente, no se pueden rehuir los debates que genera. A su llegada a Marruecos, país del norte de África, la puerta a Europa desde el continente, el presidente socialista del gobierno español, Pedro Sánchez, ratificó el Pacto, una declaración de principios inédita que suscribirán la mayoría de los miembros de la ONU para abordar los flujos migratorios de una manera conjunta, ordenada y segura.

Sánchez sostuvo a su arribo que España es “uno de los países mejor preparados para afrontar” este fenómeno gracias a la historia de España como país de llegada, de tránsito, de retorno y de origen de migrantes.

El pacto, no vinculante, es una declaración de principios que entiende la migración como un movimiento natural de la población y que debe gestionarse desde el respeto a los derechos humanos. “Pocos asuntos son tan urgentes como el que debatimos hoy aquí, dijo el socialista español ante los representantes de 165 países de los 193 miembros de la ONU.

Sánchez hizo hincapié en la necesidad de trabajar en medidas a corto y largo plazos y, sobre todo, en el entendimiento de que ningún país es capaz de gestionar este fenómeno “estructural” en solitario. “Es una materia global. Ningún país puede abordar el fenómeno de manera aislada y juntos conseguiremos una respuesta más eficaz”.

Estados Unidos, el principal destino de la migración internacional desde 1970, ni siquiera ha participado de las negociaciones para la redacción del documento, pero, según fuentes diplomáticas y de la organización, ha ejercido presión hasta el final para vaciar de peso político al evento.

“Debemos combatir la instrumentalización de la migración como excusa para repliegues nacionalistas, cierres de fronteras y discursos xenófobos y excluyentes que estamos viendo en buena parte de nuestras sociedades”, apeló Sánchez.

Cabe señalar que actualmente hay 267 millones de personas que viven fuera de los países en los que nacieron y el pacto recoge 23 objetivos que deberían servir como hoja de ruta para orientar las políticas migratorias.

España va a colaborar en la ejecución equilibrada de los 23 objetivos…La inmigración irregular no es el camino; debemos seguir luchando conjuntamente contra las redes de tráfico porque es una violación inadmisible de los derechos humanos”, destacó el presidente del gobierno español.

Ebrard, en Marraquech

Marcelo Ebrard, titular de la SRE, refrendó el compromiso de México por coadyuvar a la gobernanza internacional de la migración.

El objetivo de su asistencia es forjar lazos de colaboración con otros Estados interesados en tener estrategias integrales de atención y respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

Para el canciller, el fin último es propiciar que la migración sea segura, ordenada y regular, y que las personas ejerzan su derecho a la libre movilidad como una opción, y no forzados por una necesidad económica o de seguridad.

Educación a menores con discapacidad

Sin duda, es necesario apuntalar el tema de educación básica para menores de edad con discapacidad, pero para ello se requieren recursos, pues las limitaciones económicas no deben ser un pretexto en nuestro país.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) afirmó lo anterior durante la “Mesa de diálogo con expertos y representantes de la sociedad civil, para la inclusión de la educación básica especial”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Dijo que debe “ponerse el dedo en la llaga” y seguir convocando a encuentros hasta ser escuchados, para que las conclusiones sean retomadas en el marco jurídico en la materia.

Destacó la importancia de dialogar con la ciudadanía y los conocedores del tema, a fin de encontrar soluciones, ya que no es lo mismo una niña o niño en un aula de educación regular, de quienes requieren de una instrucción especial y maestros capacitados.

Informó que su bancada impulsan reformas a los artículos 3, 73 y 123 constitucionales, para solventar lagunas que hay en el rubro, y seguir garantizando que la educación sea libre y gratuita, en particular la dirigida a este sector de la población. Agregó que promoverán modificaciones a la legislación para que este derecho se aplique en la educación superior y se recalce en ella la educación especial. “Buscamos ser incluyentes”, expresó. Rojo Pimentel dijo que promoverán una mesa de diálogo sobre deserción escolar para buscar soluciones a este problema. Dolores Jiménez Acevedo, presidenta de la asociación civil “Dimensión integral”, afirmó que el tema es complejo, pues de porsí en la educación regular hay carencias, en la especial los obstáculos son más evidentes.

