Sólo Trump gana más que el presidente de la SCJN: López Obrador

Responde al Poder Judicial de la Federación

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al Poder Judicial de la Federación que la reducción de las remuneraciones no se trata de un problema sólo económico, sino de justicia social y reiteró que ningún funcionario público debe ganar más que el Presidente de la República.

“Se molestan, pero la verdad es que como se dice coloquialmente ‘se rayaban’, sueldos elevadísimos, dicen que no es cierto que ganan 600 mil, tengo la información, es fácil ver el presupuesto, 7 millones al año en sueldo bruto más otras prestaciones que no están ahí, si no son 600 son 500 mil y son los mejor pagados del mundo”, dijo en conferencia.

Sin embargo, insistió que respetará la decisión y autonomía de las autoridades judiciales sobre este tema y comentó que: “Sólo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gana más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Adelantó que se negocia un acuerdo de inversión internacional entre la iniciativa privada y los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, México y países de Centroamérica, para enfrentar el fenómeno migratorio, con el objeto de fortalecer la economía en esa región.

Para ello, dijo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha sostenido encuentros con el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, a quien presentó un texto para la posible firma de este convenio.

Presentará este miércoles iniciativa para cancelar la reforma educativa

López Obrador comentó que este miércoles presentará la iniciativa para cancelar la “mal llamada reforma educativa” y proponer los cambios a la Constitución para garantizar el derecho a la educación y sobre todo educación gratuita y de calidad en todos los niveles de escolaridad.

Asimismo, el mandatario federal comentó que se avanza en los preparativos para la presentación del presupuesto 2019 que se entregará el próximo sábado, en el tiempo que permite la Ley de Ingresos y el Presupuesto del siguiente año.

El viernes, dará a conocer el Plan de Salud en Mérida, Yucatán; el sábado, presentarán el Plan de Producción Petrolera en Ciudad del Carmen, Campeche, y el domingo inician los trabajos del Tren Maya en Palenque, Chiapas.