Raquel Sofía lanza su disco “2:00 am”, que la nominó al Grammy Latino y Americano

La cantautora puertorriqueña ahora radica en México y se presentará este 12 de diciembre en Foro Bajo Circuito

Arturo Arellano

Raquel Sofía es una cantautora de origen puertorriqueño, quien actualmente ofrece una gira a lo largo y ancho de México, donde promociona su más reciente disco “2:00 am”, con el que además fue nominada al Grammy Latino en la categoría “Mejor Álbum Cantautor” y ahora al Grammy Americano en “Mejor Álbum Pop Latino”. Así, Raquel en la espera de los resultados de su segunda nominación continúa trabajando y su próximo concierto lo ofrecerá este 12 de diciembre en el Foro Bajo Circuito de la Ciudad de México.

Con su disco bajo el brazo y la expectativa sobre su nominación al Grammy, Raquel Sofía contó en rueda de prensa “Voy a evolucionar porque todo artista debe ir creciendo y avanzando. En Puerto Rico y Miami hay mucho talento, pero la concentración de cantautores está en México. Hay muchas chicas talentosas haciendo música sin miedo, eso me inspira a retarme más y aprender a tocar mi instrumento mejor, porque hay músicos impresionantes. Estar en México me ha retado a superarme y mejorar lo que ya hago, me he inspirado en artistas locales, creo que la mujer latina tiene mucho más qué decir, no seguir ese régimen de que si no vendes sexo no funcionas o que tienes que vestirte de cierta manera o mover tu cuerpo de algún modo. Yo misma quiero seguir siendo representante del tema de que las chicas somos mucho más que curvas y cabello, aunque es chévere, es lindo ser sexy, pero somos más que eso”.

Sobre sus nominaciones al Grammy señala que no lo esperaba “Yo hice este disco desde mi corazón, las canciones de este disco son sinceras, se han grabado en una era en que casi todo es hecho con sintetizadores y samplers, en mi caso es un disco orgánico, con historias reales, creo que esa es la virtud de mi música, que cada instrumento está presente y mi voz. Es increíble como algo que uno escribe solito en una habitación puede llegar a ser un himno y cantado por miles de personas, agradezco que la gente haga posible estas nominaciones, porque si no es porque me escuchan, porque me apoyan, van a mis conciertos, descargan mi música, si no fuera por ellos no estaríamos hablando ni siquiera de que haya llegado a México”.

Recuerda que “estudié jazz, tocaba en bandas y es lo quiero hacer por el resto de mi vida, por eso mis canciones cuentan con esas características. Ojalá salga el disco en formato físico, es una decisión de mi disquera, mientras tanto estoy estudiando música nueva, puedo adelantar que vienen canciones más alegres, más historias personales, pero hablaré de diversión, de alegría, del amor correspondido. Creo que es escribir del cómo me siento ahora, de pronto me escucho cantando en los conciertos y solita me digo ‘ya hay que parar de sufrir y empezar a disfrutar de las cosas lindas que están pasando’. Entonces así lo haré”.

Sobre su concierto este 12 de diciembre en Foro Bajo Circuito adelanta “es el único concierto de la gira donde contaré con banda completa, en todos los demás he sido sola con mi guitarra, pero aquí viene toda una banda, ya estamos ensayando y está quedando increíble. Soy una artista que habla mucho entre las canciones, les cuento cómo y dónde las escribí. Será un concierto energético con canciones alegres y tristes, les voy a contar todos mis secretos a través de mi música”, concluyó.