Bolela sale de las canchas de futbol por un sueño musical

El ex jugador de Pumas se lanza como cantante con su nuevo sencillo “Como si fuera la primera vez”

Arturo Arellano

Bolela es un cantautor mexicano que tenía una carrera viento en popa dentro del club de futbol de Pumas, no obstante, una lesión le alejó de las canchas para verse casi obligado a buscar una nueva pasión. En esta fuga, el joven cantante, la encontró en la música, por lo que tomó clases de guitarra, canto y composición abriéndose paso en este mundo, donde actualmente promociona su más reciente sencillo “Como si fuera la primera vez”.

En entrevista para DIARIO IMAGENdetalla que “tuve una carrera en los Pumas desde los 10 años de edad y hasta los 22 cuando por una lesión me separé de las canchas, en este ínter de la lesión empiezo a tocar la guitarra, son tiempos de depresión, porque no estaba haciendo lo que amaba, que era jugar futbol, me comía las uñas. Estudiaba, iba al fut, pero no jugaba, entonces le dije a mi mamá que iba a aprender a tocar la guitarra, me dieron clases, empiezo a cantar y componer, de un momento a otro le mando mis canciones a mis amigos, por puro ocio. Hasta que un día me entero que un ajeno a mi andaba diciendo que él cantaba esas canciones y que eran suyas, mis audios llegan muy lejos, y es que me entra la cosquillita de hacerlo de manera más formal, incluso los amigos del futbol me pedían las serenatas para sus novias”.

Recuerda que el parteaguas para arrancar su carrera fue “después de mi primera presentación en vivo, cuando mostré mis canciones, dije quiero hacer esto por el resto de mi vida. Fue una decisión complicada, porque cuando llega mi proceso final en Pumas y tenía que salir a préstamo, dije ‘Es ahora o nunca, tengo que romperla en la música’, y aquí estamos”.

De manera que su sencillo “Como si fuera la primera vez” es el corte en promoción, dado que forma parte de la telenovela “Mi marido tiene más familia” del cual comentó “estoy contento porque es una canción superamorosa, es una canción súpertierna con mucho ángel, sencilla y directa. Es nuestra historia de amor, contra la mareas, contra las peleas, las guerras, los celos y terceros que nos quieran separar, nosotros seguiremos juntos”.

Describe su estilo como “pop urbano, no me atrevo a decir reggaetón, no porque no me guste, me encanta el reggaetón, pero es un género que ha evolucionado y lo que hoy se hace como reggaetón,no lo es, realmente es pop urbano, porque el reggaetónviejito era distinto, otras letras, otro sonido. Así este pop urbano lo adopto porque me cantan bailar, cantar con energía, empiezo a hacer esto y ahí desarrollo mi estilo”. Aclara que “este tema de la telenovela es el primer sencillo del disco que vamos a sacar en el 2019. En un mes hemos logrado más de un millón de reproducciones. No quiero decir una fecha exacta para el lanzamiento del siguiente sencillo porque siempre cambia, es complicado pero cuando sea algo seguro lo compartiremos”.

Este jueves 13 de diciembre ofrecerá un show en el centro de conciertos Alboa Patriotismo, será un show lleno de sorpresas. Las nuevas canciones del nuevo disco, baladas, canciones movidas, será algo brutal. Me gusta el baile de modo que seguramente bailaremos, mi tarea es llevar mis canciones a la mayor cantidad de gente posible”.

