¿Quiénes son los verdaderos enemigos de la Patria?

Índice político

Francisco Rodríguez

En los grandes clásicos de la política se encuentran las virtudes que debe tener un conductor de pueblos. Quitando polvo y paja, tirando los pelillos a la mar, en los textos heredados de todos los tiempos se encuentran las tres características esenciales: 1) conocer a su pueblo; 2) ser necio, determinante en los objetivos, y 3) ser incorruptible.

No nos engañemos, México es un gran mosaico del mestizaje y la miseria. El 70 u 85% de su población, según el índice de medición de la pobreza que se escoja, se debate en la lucha diaria por la subsistencia. Quien lo niegue se equivoca o miente por interés.

Estamos solos en el mundo frente a poderosos enemigos que quieren nuestras riquezas naturales… y, si se puede, nuestra extinción, borrarnos del mapa como Nación en busca de su sobrevivencia, que se llama independencia y soberanía. Más claro no canta un gallo.

Necesitamos reaccionar, eludir las distracciones políticas, económicas y culturales que llegan del exterior y son ejecutadas a ciencia y paciencia por los enemigos de la patria, nacidos aquí, pero al fin y al cabo testaferros de designios macabros y demoledores de la conciencia nacional.

El narcomenudeo no es la razón de las embestidas salvajes contra México. Es sólo una forma de lucha contra la subsistencia en un país que no deja espacio para ganarse la vida honradamente. Los narcomenudistas, en esencia, son víctimas del capitalismo salvaje, igual que los empleados de huachicoleros…… los sicarios de poca monta, los halcones al servicio de los grandes capos, los migrantes que se buscan la vida huyendo de los que explotan desde la ventaja las condiciones de un país injusto y clasista, valiosos y trabajadores desplazados de su propia tierra, sin cabida en un lugar que sólo ofrece las oportunidades a los corruptos y favoritos.

El verdadero enemigo de la patria es el narcoestado que han construido los peores de nosotros. Los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial han estado inodados en todas las formas del trasiego, desde la producción, distribución, consumo y exportación, hasta la complicidad en el encubrimiento…

… a cambio de las fantásticas ganancias que brinda el ingreso de divisas anuales por cientos de miles de millones de dólares, y que todos sabemos a quienes beneficia: a las castas de lavadores y empleados de la burocracia dorada. Ya no podemos seguir engañándonos. Es tiempo de reflexionar, asumir y actuar. Si no lo hacemos, después será demasiado tarde.

No sólo los famosos tres poderes están inodados en esto. También han arrastrado consigo los mandarines del poder a los tres niveles del gobierno: el federal, el local y el municipal con todo y cabildos a modo.‎ Desgraciadamente debemos generalizar, no es hora de excluyentes: eso se tendrá que ver a la hora de la hora.

Y es que México se enfrenta hoy al enemigo más descomunal que haya tenido en su historia reciente. Quien opera las maniobras contra la soberanía y la independencia es el holding más grande del mundo. No tenemos derecho a distraernos, a hacernos como que la virgen nos habla. Es el momento decisivo. La hora señalada.

Por eso, es importante que el líder tenga los tres atributos que los grandes clásicos señalaron en sus textos inmortales: conocer lo que demanda el pueblo, ser determinante en conseguirlo y ser incorruptible de cepa. No hay otra forma de enfrentar al enemigo más poderoso e insaciable de la historia.

Y de paso, quitar de en medio a los prestanombres que, nacidos en México, son descastados e insensibles y se han prestado a todas sus maniobras. Entre ellos, los ex presidentes de las cuatro décadas anteriores y la enorme caterva de compinches que han gozado de los beneficios de vender la patria por un plato de lentejas.

Es imprescindible que todos ellos sean juzgados bajo nuestras leyes, antes que “el de allá” los “rescate” y deba juzgarlos a su modo, antes de que lo traicionen también a él. Es el destino de todos los traidores. No hace falta ni conocer la historia, la lección aparece hasta en los cuentos infantiles y las caricaturas. No debemos dejar pasar esta oportunidad de oro.

Mire usted: a los enemigos de la patria hay que llamarlos por su nombre, ubicarlos, no temerles. Están perdidos frente al poder popular, frente a la voluntad mayoritaria. Nadie puede contra todo un pueblo. Podrán engañarlo una vez, pero no por toda la vida .Larry Fink, el dueño de BlackRock, es no sólo el CEO de la multinacional más depredadora que hemos conocido. Es el que se ha beneficiado de la mayoría de las jugosas subastas petroleras del Pemex de la era dorada de los de Atlacomulco, el dueño real de plataformas, pozos, campos de producción en mar y tierra, medios de comunicación vendidos, bancos, plantíos… y conciencias de los ex presidentes de México.

No hay que buscarle demasiado. BlackRock es el holding que desde hace varios años controla las grandes compañías petroleras de extracción que tienen bajo su poder el Golfo de México, es accionista de Televisa, estratega del destino de nuestras Afores y produce, para colmo, el 80% del gas natural que utilizamos para crear la energía eléctrica que consumimos en las industrias estatales, particulares y en nuestros hogares.

BlackRock es un animal insaciable. Patrón de George Soros, lo es también de la mayoría de comentócratas radioeléctricos y televisivos que se han apoderado de los foros. Es el dueño de Google, el propietario real de ExxonMobil, de la British Petroleum y de todas sus filiales en el rancho grande.

Casi todo lo malo que pasa en nuestro país, cuando no se sabe de dónde viene, es infalible pensar que viene de esa multinacional de alcances mundiales, sin nacionalidad y sin colores. Es el peor enemigo de la patria, junto con sus achichincles nacionales que le sirven de tapete, desgraciadamente, en mala hora para sus fortunas.

Para darnos una idea aproximada del poder de BlackRock, tenemos que saber que maneja en sus cuentas anuales el equivalente a todo el producto bruto nacional de los Estados Unidos, una cantidad cercana a los veinte billones de dólares. Es un enemigo demasiado poderoso, contra el que sólo puede el pueblo unido.

Y aunque en ningún círculo rojo de análisis local se le menciona, así como jamás se ha mencionado la corrupción galopante, la inseguridad energética y las matanzas generalizadas que han doblado al país para ponerlo en manos de la delincuencia organizada de los sicarios de cuello blanco, tampoco se menciona el origen de la desgracia.

Somos un país dependiente… de BlackRock. Las aduanas para llegar la multinacional pasan por las firmas de los presidentes que hemos tenido.‎ Son los verdaderos responsables del narcoestado y de la sumisión, de las masacres y de la pobreza generalizada. A ellos les debemos nuestra condición y contra ellos debe ser la primera trinchera de esta lucha.

Por eso, cuando las reyertas provocadas por los partidos y la Suprema Corta son analizadas con objetividad, se llega fácilmente a la conclusión de que son berrinches de potentados, manejando los hilos del titiritero, provocando las distracciones del pueblo mientras ellos explotan y exaccionan a placer. Son y parecen, se exhiben con toda su vesania y crueldad contra los intereses superiores de la Nación. Necesitan un hasta aquí, urgentemente. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: “Compromiso cumplido, maestras y maestros de México”, dijo ayer el presidente López Obrador, tras firmar la iniciativa de reforma constitucional” para cancelar la mal llamada reforma educativa, abrogarla y sustituir el ordenamiento actual, el marco jurídico actual, por uno nuevo en el que se establece que lo fundamental es el derecho a la educación, que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos, educación pública gratuita de calidad en todos los niveles escolares. Es un plan con aplicación a partir de destinar cada vez más recursos y que no haya rechazados, que todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y nivel superior, en universidades, tengan la oportunidad de estudiar. También mencionar que nunca, jamás se le va a faltar al respeto a los maestros, al magisterio nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros, eso se termina, hay afortunadamente muy buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales”. + + + Lo que ya resulta excesivo es que Ricardo Monreal haya presentado un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República un informe pormenorizado sobre las investigaciones que realiza respecto a presuntos actos de corrupción, “algunos vinculados con la delincuencia organizada”, cometidos por jueces y magistrados, salvaguardando la información clasificada como reservada o confidencial, conforme al marco normativo aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales”. También pidió que la PGR detalle el resultado de la persecución de casos de corrupción en el Poder Judicial federal, incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias. Excesivo, ¿o no? No vaya a resultar después que haya por ahí quien proponga que la PGR investigue a tooodos los integrantes del Congreso. Corren el riesgo de que las Cámaras se queden sin quórum, ¿verdad?

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez