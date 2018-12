“El buen juez por su casa empieza”, espectáculo de cabaret político

Esta puesta en escena que aborda el cinismo como vicio de valor de los integrantes de la política mexicana, se estrena el domingo 16 de diciembre a las 18 horas en el Teatro Bar El Vicio

Parafernalia Teatro

Desde 2012, Parafernalia Teatro se ha distinguido por ser una compañía que crea espectáculos de teatro cabaret que habla de temáticas variadas; sin embargo, desde hace seis años no había realizado un espectáculo de crítica a la política nacional. Teniendo en mente la escasez de espectáculos de cabaret político en su repertorio, Ana Laura Ramírez Ramos, integrante de la compañía y beneficiaria del programa Creadores Escénicos 2017 del FONCA crea “El buen Juez por su casa empieza”, un espectáculo que, bajo la dirección de Cecilia Sotres, aborda el cinismo como vicio de valor de los integrantes de la política mexicana.

En este espectáculo el mejor juez de México está desconsolado al saber que el gobierno de la cuarta transformación disminuirá terriblemente los sueldos de todos los servidores públicos. Él, ante este hecho nunca antes visto, decide negociar con el nuevo presidente para hacerle entrar en razón y llegar a un acuerdo con muchos ceros. Sin embargo, el juez se encontrará con una sorpresa al ver que el presidente no es precisamente quien decide muchas de las acciones del gobierno.

Ana Laura Ramírez Ramos considera que hablar de política en estos momentos no sólo es necesario, sino que es urgente. “La crítica en el cabaret es un elemento fundamental; sin embargo, ahora me encuentro en un punto donde no sé cómo abordar esta crítica cuando por fin llega un gobierno tan anhelado, tan esperado por gran parte de la sociedad. Ante la incertidumbre, no queda más que usar el humor para lograr calmar el momento de transición que el país está viviendo”, afirma la autora.

“El buen Juez por su casa empieza” estrenará y tendrá su única función el domingo 16 de diciembre en el Teatro Bar El Vicio (Madrid 13, Del Carmen, Coyoacán) a las 18:00 hrs. El costo de los boletos es de $100. Hay descuentos para estudiantes, maestros e INAPAM. Para compra de boletos visite la página de internet www.elvicio.com.mx

El buen juez por su casa empieza

De: Ana Laura Ramírez Ramos*

Dirección: Cecilia Sotres

Con: Ana Laura Ramírez Ramos, Amy Lira y Carlos Alexis

Producción: Larissa Polaco

Música original: Yurief Nieves

Maquillaje: Brenda Castro

*Beneficiaria del Programa Creadores Escénicos 2017 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.