Carlos Rivera y Cristina Ramos resultan vencedores en “La Voz… México”

El cantante tlaxcalteca seguiría apoyando a la ganadora del reality musical, pero también a otros que le han resultado cautivadores en el concurso

Arturo Arellano

El fin de semana se llevó a cabo la gran final de “La Voz… México” en su última edición, a la cual llegaron únicamente ocho participantes, de la mano de cuatro coachesque a lo largo de varias semanas les encaminaron a este punto de la competencia, puliendo sus voces y estilos de interpretar éxitos del repertorio popular. Luego de una ardua selección y grandes interpretaciones resultó ganadora la española Cristina Ramos, quien con su actuación conquistó a los mexicanos y permitió que Carlos Rivera venciera a Maluma en esa rivalidad que se generó a lo largo del show.

Los participantes que llegaron a esas instancias fueron del equipo de Natalia Jiménez: Carmen, Adriana y Cristian, del equipo Carlos Rivera: Padre Guillermo y Cristina., por parte de Anitta: Delian y Ángel, y finalmente de Maluma: Ley Memphis y Diana. Todos ellos en la primera etapa de la final interpretaron canciones de manera individual, destacando la actuación de Cristina con un extraordinario cover de “The show must go on” de Queen, que originalmente se hiciera famoso a nivel mundial en la interpretación de la banda británica con la majestuosa voz de Freddie Mercury, no obstante, quien resultó ganadora de este certamen hizo una versión espectacular y envidiable para cualquier intérprete.

Luego de haber realizado un conteo de los mensajes con los que el público apoyó a sus favoritos durante la transmisión del programa, se concluyó que los últimos cuatro finalistas en competencia serían Carmen Goett de parte de Natalia Jiménez; Diana la panameña de Maluma; Cristina de Carlos Rivera y Delian por parte de la brasileña Anitta, este último dio mucho de qué hablar al robarle un beso en la boca a la conductora del realityLele Pons.

En esta última parte del programa, cada finalista tuvo la oportunidad de cantar a dueto con su coach en cuestión, Anitta y Delian cantaron “Veneno”, Carlos Rivera y Cristina Ramos “Sería más fácil”, Maluma y Diana Villamonte “Marinero” y por último Natalia y Carmen Goett “Bésame mucho”. Para entonces llegar al punto de dar a conocer al ganador, que en esta última edición de “La Voz… México” resultó ser Cristina, quien de la mano de Carlos Rivera logró el triunfo definitivo. Al culminar la emisión y en entrevista con los medios de comunicación, Cristina dijo “Ha habido voces tan maravillosas esta noche que no sabía qué esperar. La alegría y orgullo que tengo esta noche es porque me he ganado el aprecio de los mexicanos, no siendo mexicana”.

Carlos Rivera a su vez se dijo “orgulloso y agradecido con la gente que votó, con lo que sumado a su talento se logró hacer de la voz de Cristina la número uno, estoy agradecido como coach, porque la gente nos siguió semana a semana y yo tenía con ella un gran compromiso, quería que quien se quedara conmigo, ganara esta última edición, entonces me alegra decir que es la ganadora. A mí me gusta apoyarlos, porque este es un camino muy largo, de modo que si tengo un escenario me gusta compartirlo, iré de gira a España y Cristina estará en alguno de mis conciertos, aquí en México también está invitada y es lo que yo quería, poder hacer algo más allá del reality”.

Asegura en tanto que “Al terminar el programa es donde empieza el verdadero reality, entonces es donde quiero ser el mejor coach, desde este punto, porque ganar un realityno te da nada, es una gran plataforma nada más y afuera es lo que te toca a ti, que tanto quieres trabajar, tener paciencia, comprometerte. Lo que hace Cristina para mí tiene un valor enorme, venir de otro país, hacer una audición y volver a empezar, me recuerda mucho a mí, dejar una carrera de siete años en México para irme a empezar de nuevo en España, desde cero, eso es lo que hace a una artista y Cristina lo está logrando”.

Finalmente, declara que “Por supuesto que me encantaría llevar al estudio un dueto con Cristina, y no sólo con ella sino con varios de los participantes que me han cautivado en este programa”. Los lugares en el programa quedaron de la siguiente manera, el cuarto lugar fue para Delian, el tercero para Carmen, segundo Diana y la vencedora Cristina Ramos.

“La Voz… México”, líder del prime time dominical La emisión de la gran final de La Voz… México se ubicó como líder de audiencia del prime time dominical, al registrar 8 millones 654 mil personas, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. La final de La Voz … México 2018, transmitida ayer por las estrellas y otros canales locales de Televisa, superó a su competencia por más de 41.84%. Durante todas sus emisiones, La Voz… México 2018 se consolidó como el talent show más exitoso de la televisión mexicana, manteniéndose firmemente como líder en su barra de horario. Cristina Ramos, integrante del equipo de Carlos Rivera, resultó ganadora de la séptima edición de La Voz… México. *Datos en Reach Nielsen IBOPE México, a nivel nacional. Número de personas que sintonizaron la emisión por lo menos un minuto.