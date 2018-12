Pipo prepara dueto con Alejandra Guzmán al estilo de cumbia-rock

Luego de pasar por agrupaciones como Los Ángeles Azules y Grupo Saya, el cantante se lanza como solista y presenta su tercer sencillo

Le canta a las “canallas” con cumbia

Arturo Arellano

Roberto Ismael Rodríguez de Jesús, mejor conocido en el mundo de la cumbia como Pipo, se encuentra de plácemes presentando “Canalla” el tercer sencillo de lo que es el comienzo de su carrera como solista. Dado que ha pasado por agrupaciones como Los Ángeles Azules y Grupo Saya, ha tomado la decisión de buscar suerte en solitario y lo hace de la mano de tres primeros temas, “La rempujadera”, “Matador” (cover de Los Fabulosos Cadillacs” y ahora “Canalla”, que de acuerdo a Pipoestá dedicado a todas las mujeres que son canallas o que van a serlo.

En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, en un café al centro de la Ciudad de México, Pipodetalla que “se cerró el ciclo con agrupaciones y me lanzo ahora con mi cumbia, orquestal y digo orquestal porque tengo metales, percusiones, y una producción más grande, además de que lleva tintes de electrónica, sin llegar a ser electrocumbia. Lo que buscamos es que sea juvenil y fresco”. De “Canalla” su sencillo en promoción, comenta “es un tema de Reyli Barba, quien anteriormente ya me había dado un tema ‘La rempujadera’, yo me encargo con mi arreglista de llevarlo al formato de cumbia juvenil. El segundo sencillo fue ‘Matador’, al que le hicimos la adaptación a cumbia, con toques electrónicos sin perder la base de la cumbia tradicional. Nos parece que es un tema que todo mundo conoce”.

De su paso por otras agrupaciones dice haber obtenido mucho aprendizaje “Aparte estuve también con ‘Caña dorada’, que eran miembros de Cañaveral, luego cuatro años con Saya y finalmente con Los Ángeles, pero lo que he ganado es aprendizaje, porque el público te lo da todo, cada vez lo hago con más pasión. Estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad de haber estado en sus filas, porque de alguna manera me dan a conocer. Mi tarea es ahora que se conozca mi estilo, muchos creían que haría temas románticos porque era lo que cantaba con los grupos, pero no, se me alocóo y ahora son temas muy bailables, chuscos, ricos y fiesteros, sí canto románticas, pero ya estoy más cargado hacia lo movido”

Defiende además que es un estilo mexicano. “Cada país le ha dado a la cumbia un toque, en Colombia son las percusiones, el acordeón, la rítmica, pero en México es completamente diferente, es algo que ya se trae, ya se sabe cómo se va a grabar, de manera automática, no hay una fórmula, si le pones a los colombianos a hacer una cumbia mexicana, no la hacen, lo mismo que si bien, los mexicanos tenemos noción de la cumbia colombiana, no lo haremos tal como lo hacen ellos”.

Adelanta finalmente que ya está preparando un tema a dueto con la reina del rock mexicano Alejandra Guzmán “hemos tenido colaboraciones porque me tocó cuando Los Ángeles Azules empezó en esa parte, pero ahora lo haré yo solo. Ya estoy preparando un tema con Alejandra Guzmán, es letra y composición de ella, la hemos adaptado a cumbia, pero con rock, aunque debo reconocer que no se le hizo demasiado, porque ella escribió la canción como cumbia, la grabamos y quedó fenomenal. Conocí a Alejandra y se dio hacer el dueto, ella quería hacer una locura, se preguntaba cómo sonaría Alejandra Guzmán cantando cumbia y lo hicimos, quedó algo muy padre, es cumbia, electrónica, guitarras eléctricas. La música es universal, se vale hacer de todo, pero hacerlo bien, porque el público se merece respeto, ellos son el mejor crítico, ellos mandan, así que podemos experimentar, pero tenemos que hacerlo muy bien” culminó sin querer adelantar el nombre de la canción, dado que lo hará hasta que lance el disco a principios de 2019.

Mientras tanto sus primeros tres sencillos ya están disponibles en plataformas digitales.