Cuentas claras: AMLO

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador devolvió a la Tesorería de la Federación 22,313 pesos que le fueron pagados de más en su primer quincena (de 70,159 se quedó con 53,846.00) y pidió a los funcionarios del Poder Ejecutivo “cuentas claras chocolate espeso”.

De parte del Ejecutivo es correcta su actuación y se ajusta a los lineamientos de austeridad y ahorro, pero es lamentable que los colaboradores del titular de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, no hagan bien las cuentas con el pago de remuneraciones o están desinformados, más cuando en el país hay una abierta pugna por la disputa de los pesos y los centavos, y los tenedores de bonos del NAIM se alistan a obtener los máximos beneficios con la recompra de bonos o los errores oficiales.

AMLO actúa de buena fe –“me rayé”- y adjudica el error del incremento a su cheque no a un propósito burocrático de quedar bien con su persona otorgándole un aumento, sino al desconocimiento de que ya hay una reforma a la Ley de Remuneraciones, en tanto que las universidades piden que no les hagan recortes a sus presupuestos, sino que cuando menos las mantengan con el presupuesto de 2018. Es decir, la SHCP debe actuar con más precisión y destreza pues en pequeños detalles se ve que no están “a las vivas”.

En Tabasco la cosa está que arde. Trabajadores del Sector Salud retuvieron a Martha Lilia López de Núñez, esposa del gobernador Arturo Núñez, y exigen pago de sus salarios, en tanto que en la capital, Villahermosa, fue bloqueada por varias horas. El manejo de la nómina, manejada con largueza para unos, afecta a otros, a los más desprotegidos, a los más vulnerables.

TURBULENCIAS

Borran fronteras contra la delincuencia

Prevaleció el sentido común entre el Edomex y la CDMX y se combatirán los delitos cometidos en la Zona Metropolitana en donde un delincuente pasaba con facilidad de un municipio mexiquense a una ex delegación política o lo contrario gozando de absoluta impunidad, y que incluso dejó aislados, incomunicados a miles de pobladores de ambas entidades en la administración de José Ramón Amieva.

Ahora el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo del Mazo acordaron una acción coordinada contra la delincuencia…Los diputados Maurilio Hernández González y Carlos Loman Delgado, presidente y vocal de la Junta de Coordinación Política, respectivamente; Mónica Álvarez Némer, Benigno Martínez García, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 60 Legislatura mexiquense, recibieron al rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, quien les dio a conocer la propuesta de presupuesto 2019 ante lo cual los diputados expresaron que, una vez que reciban del Ejecutivo el proyecto de Paquete Fiscal del próximo año, se analizará con responsabilidad y apertura…En el segundo año de su administración, el edil de Santa Cruz Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín, informó que fueron ejecutadas 160 obras “es una cifra histórica para el pueblo xoxeño en cuestión de inversión en infraestructura pública, tan sólo en este 2018 ejecutamos 160 acciones que sumadas con las del año pasado dan un total de 305 obras realizadas en las agencias, colonias, barrios y fraccionamientos lo cual se traduce en mayor bienestar y calidad de vida para las y los beneficiados…No renunciaré y seguiré 4 años más afirma Janine Otálora, magistrada presidenta de la 4ª. Sala Superior del TEPJF a quien el magistrado José Luis Vargas Valdez acusa de haber cedido a todo tipo de presiones para hacer de Martha Erika Alfonso gobernadora de Puebla…

