Entrega GEM propuesta de presupuesto austero

Se estima un egreso total por 288 mil mdp

Toluca, Méx. -El Secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, entregó a la LX Legislatura local, la propuesta de Paquete Fiscal 2019, integrado por la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, así como la iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios y las propuestas de reforma al Código Financiero del Estado de México y Municipios.

El presupuesto 2019 se realizó con responsabilidad, bajo los principios de austeridad, transparencia y disciplina financiera, pues se tendrá un presupuesto equilibrado sin déficit fiscal, donde no se gastará más de lo que ingresa, no se crearán nuevos impuestos y no crecerá la deuda pública.

Además, el paquete fiscal se encuentra alineado con las principales propuestas y principios del Gobierno federal, por lo que ningún servidor público del Ejecutivo estatal, incluido el Gobernador, ganará más que el Presidente de la República.

De igual forma, se realizó un análisis de los programas sociales con el fin de eliminar duplicidades y compactar programas, para tener mejor eficiencia en los recursos presupuestales.

Este presupuesto busca atender las demandas sociales, a través de políticas públicas orientadas a la seguridad, educación, salud y combate a la pobreza, para dar atención a la población, principalmente a mujeres y hombres en condiciones de marginación y rezago social.

El Secretario de Finanzas señaló que se estima un egreso total por 288 mil millones de pesos, inferior en 2.1 por ciento real con respecto al año anterior. Esto también se ve reflejado en el capítulo de servicios personales, el cual tiene una reducción real de 2.4 por ciento.

El presupuesto se orienta principalmente al gasto social, con 68 pesos de cada 100 del gasto programable, para así garantizar la educación, salud y el combate a la pobreza.

Este año, para el sector educación se prevé un aumento de 2 mil 700 millones de pesos, que fortalecerán todos los niveles educativos, incluyendo tecnológicos y universidades.

En lo que respecta a la Universidad Autónoma del Estado de México, desde el inicio de esta administración, los ingresos estatales destinados a la institución no han disminuido, por el contrario, existe un compromiso para fortalecer los recursos para la educación superior, los cuales se ven reflejados en un incremento del 16.8 por ciento para este año, esto es 371 millones de pesos más, que sumados a los recursos adicionales de 2018 ascienden a 821 millones de pesos, éste ha sido un crecimiento inédito en los últimos seis años.

En lo que corresponde a los recursos destinados a seguridad pública, se plantea un incremento de 18.7 por ciento respecto al ejercicio 2018, lo que permitirá cuidar la integridad de cada mexiquense, de su patrimonio, de su fuente de empleo y del bienestar de sus familias.

Este presupuesto fue elaborado con perspectiva de género, porque durante esta administración, las mujeres se encuentran en el centro de cada estrategia, de cada programa y de cada acción, por ello, se ha considerado la alineación transversal de recursos para las políticas públicas de género, que brinden protección a sus derechos sociales y humanos.

El presupuesto busca fortalecer el Sistema Anticorrupción con un incremento de 35 por ciento, para actuar con máxima transparencia que favorezca la rendición de cuentas y que responda a las expectativas de la ciudadanía.

Se propone un aumento en el presupuesto de los municipios en 14 por ciento para coadyuvar con los gobiernos locales en la implementación de acciones productivas, en beneficio de las comunidades y de las regiones de la entidad.

Adicionalmente incorpora el subsidio del 100 por ciento en el pago del Impuesto sobre Nómina a favor de los contribuyentes que incrementen su plantilla laboral, mismo que aplicará por 12 meses y se otorgará respecto de las nuevas plazas creadas dentro del territorio mexiquense.

En apoyo a los transportistas, se reducirán las tarifas para renovar la cesión de derechos de las concesiones, con el fin de que tengan certeza y seguridad sobre sus títulos de concesión, los cuales forman parte de su patrimonio.

Para fortalecer la austeridad, entre los rubros más importantes se implementará un esquema de compras consolidadas para lograr las mejores condiciones de precios del mercado, no habrá compra de vehículos, no habrá compra de equipo de cómputo, no habrá remodelación de inmuebles, los celulares se restringen al personal estrictamente necesario (salud y seguridad pública), habrá un ahorro sustantivo de papel, privilegiando el impulso de la tecnología y se restringirá la partida para viáticos.

Este paquete fiscal fue recibido por el Diputado Maurilio Hernández González, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado de México.