Arioc Muñoz canta “Con tal de que seas feliz”

El cantautor jalisciense lanza el primer sencillo de lo que será su nuevo disco; el actual ha sido impulsado por Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera

Arturo Arellano

Arioc Muñoz Alcalde es originario de Guadalajara, Jalisco, pero criado en Hermosillo, Sonora. Su primer encuentro con los escenarios fue como actor infantil, a los cinco años de edad cuando participó en dos importantes obras de teatro, haciéndose acreedor al premio al actor más joven con mayor número de representaciones, por parte del instituto de cultura de FONAPAS en Sonora. Actualmente el también profesor de artes, lanza “Con tal de que seas feliz”, primer sencillo de lo que será su nuevo disco y que llevará el mismo nombre de este corte promocional en un estilo de mariachi y norteño.

Para hablar de este sencillo y del lanzamiento próximo del disco, Arioc visitó DIARIO IMAGENy en entrevista detalló “es un tema de fusión de mariachi con norteño, está funcionando muy bien, lo hice en coautoría con un amigo que se llama José David. El sencillo es parte de un disco que voy a sacar, anteriormente había trabajado de manera independiente, pero ahora gracias a Rafa Montiel, hacemos equipo con Pedro Rivera, padre de Jenni, quien nos da la oportunidad de grabar 14 temas, para un nuevo disco que de hecho lleva el mismo nombre que este sencillo”. En ese mismo tenor explica que “con la intención de darle gusto a todo tipo de público, hacemos un poco de todo, norteño, banda, campirano o sierreño como lo que trajo de nuevo de moda Ariel Camacho, así que hacemos esos estilos además de banda y mariachi. Dentro de eso mismo hay temas para bailar, otros para dedicar”.

Sobre las letras y particularmente del sencillo dice “escribo temas vivenciales, pero también inspirados en otras historias. Por ejemplo, me gusta platicar con mis alumnos, soy maestro de arte en una secundaria, de modo que me alimento de sus historias. El sencillo nace de una historia que me cuenta un chavo. Él estaba enamorado de una chica, pero no lo pelaba, porque ella a su vez estaba enamorada de otro alumno. Entonces este chavo le dice, ‘Te amo, aunque no me hagas caso quiero hacerte feliz, así que voy a ayudarte a conquistarlo, vamos a llevarle serenata’, es algo muy intenso que se me queda grabado y la hice canción, la cual le mandé a José David y propone, sumar un personaje más, que la mejor amiga de ella, anda detrás del chico que no es correspondido”. El video y canción de esta historia ya está disponible en plataformas digitales.

Arioc asegura que “hay mercado para todos, se respeta género y ritmos, aunque hay tendencia al reggaetóny el rap, son temas que se enfrascaron en lo mismo. En mi caso trato de llevar cosas diferentes, historias con contenido. De este lado estuvo muy duro el narcocorrido, en su momento traté de mandar canciones románticas, pero los programadores no las tocaban, querían cosas de balazos. Entonces yo busco darle gusto a la gente, pero con un lenguaje diferente, no decir lo mismo que todos, que el ‘Bucanita’, que ‘La bandona’, no, yo hablo del amor de manera original, con espíritu y en un lenguaje real, con lo que la gente se pueda identificar”.

En su afán de llevar su música más oídos dice “llevo más de 10 años tocando en vivo de manera gratuita en eventos, por amor al arte. Pero ahora entro a esta industria y lo veo como un premio a mi constancia, porque aquí ya es otro compromiso, pero con un alcance mayor, ya ponemos el disco en el estante de la tienda y las plataformas digitales”. Así, el disco de Arioc ya está disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico. La gira de presentaciones en vivo arrancará en 2019, cuyas fechas se irán dando a conocer en redes sociales.