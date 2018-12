Javo de la Torre vuelve con “Háblame claro”

El artista busca con este sencillo, que los mexicanos sean reconocidos en el mundo de la salsa

Arturo Arellano

Con la firme intención de posicionarse una vez más en el plano musical de la salsa, Javo de la Torre lanza su nuevo tema titulado “Háblame claro”, con el que él compositor e intérprete de salsa, oriundo de Veracruz aspira a reivindicarse con el público salsero al tiempo que paulatinamente va preparando lo que será su nuevo disco que llevará por título “Con el sol en la clave”, que está planeado para salir en octubre del año entrante.

En conferencia de prensa, Javo comentó: “Este disco nos llevó un año y medio, estamos actualmente presentando el segundo sencillo. Cuando decidí meterme al género de la salsa, debí aceptar que a los mexicanos no se nos reconoce en el ámbito de la salsa. Cuando entro a esto me preguntaban por qué no estaba cantando ranchero y yo contestaba que en Colombia no estaban todos cantando vallenato. Ese hecho me hizo trabajar más duro y saber que siempre debía tener algo adecuado y de calidad para interpretar la salsa entre músicos cubanos, pero impulsando a los mexicanos. Trabajé en la selección de los temas, luego busqué el estudio adecuado y estoy seguro de que se ha hecho un buen disco”.

Añade que “no sólo la música evoluciona, todo lo hace, la salsa en ese sentido ha crecido demasiado. Hace años atrás no se nos consideraba latinos a los mexicanos, ahora lo somos y los más importantes, entonces seguramente en algún momento sucederá que se nos reconozca como salseros. La escena en México aún es pequeña, es difícil que se nos vea como comunidad salsera, pero es porque hay muy pocos eventos de salsa, quizá sea necesario hacer un esfuerzo por crecer la escena a partir de los escenarios. En donde también he hecho una gran labor, organizando festivales de salsa”. Recuerda entonces que “en el mundo de la salsa me di a conocer con mi disco ‘Salsa hecha con chile mexicano’, con lo que se lograron muchas cosas. Eso se lanzó en septiembre de 2013 y para diciembre de ese año me vi obligado a hacer gira en Colombia, aunque les llamaba la atención el hecho de que fuera mexicano. Luego nos nominan como artista revelación en enero de 2014, pasaron muchas cosas y luego paramos por tres años, pues estaba cansado y enfermo, me dio hipertensión lo cual no es lógico para alguien de mi edad”.

Sin embargo, subraya que “la vida se trata de hacer lo que amas y por eso estoy de nueva cuenta con este material discográfico, lo tocaré por todo México, esa es mi prioridad en este momento, centralizar mi trabajo aquí, para hacer las cosas en orden, antes ya me equivoqué haciendo las cosas dejándome llevar y terminé enfermo, ahora quiero concentrarme en México y poco a poco ir llegando a más lugares, por supuesto Estados Unidos y Centroamérica”. El sencillo de Javo ya está disponible en todas las plataformas digitales.