Crecimiento económico sin inflación, prevé AMLO

Anuncia Programa de Impulso al Sector Financiero

El Presidente pide paciencia ante la escasez de gasolina

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trabaja para lograr un crecimiento equilibrado de la economía que permita el desarrollo del país, cuidando siempre la inflación.

Al encabezar el Programa de Impulso al Sector Financiero, el mandatario detalló que: “Vamos de esta forma a lograr que haya crecimiento, que haya empleo, desde luego cuidando siempre que el crecimiento no signifique inflación; en lo que corresponde al control de la inflación, nosotros vamos actuar de manera muy prudente, muy responsable, que haya crecimiento sin inflación”.

En el acto realizado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, celebró la realización de este evento, “el que se esté logrando este acuerdo para la inclusión financiera, es muy importante, es fundamental, celebro más que nada la concurrencia de tres instancias: de la Asociación de Banqueros, del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, en este propósito de modernizar todo el sistema financiero”.

En este sentido, reiteró que en la presente administración se realizará un gran esfuerzo para lograr la conectividad en todo el país, que registra atrasos en diversas regiones, en la conectividad para Internet y telefonía celular.

Con esto, “buscamos que sea una modernidad para todos, una modernidad forjada desde abajo y para todos; por eso el que sea lo más incluyente posible, el que las sucursales bancarias estén en todos los pueblos, actualmente no es así”.

En el evento en el que estuvo acompañado por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, destacó que otra fuente importante para financiar el desarrollo es no permitir la corrupción, “entonces sí tenemos posibilidad de financiar el desarrollo de otra manera y ese es el plan que se está llevando a la práctica”.

Abundó en la necesidad de que el presupuesto les llegue a los ciudadanos y de “que cada vez liberemos más fondos para el desarrollo, por eso la austeridad, el que no haya sueldos tan exagerados, que no haya lujos en el gobierno”.

Explicó que “esto lo hacen las empresas, se hace en las familias, no se derrocha el dinero, no hay gastos superfluos, no hay desperdicio, es elemental que una buena administración significa un manejo austero del presupuesto y eso nos va a permitir liberar fondos para el desarrollo sin aumentar impuestos y sin endeudar al país”.

Asimismo, López Obrador insistió en la importancia de trabajar y comprometerse con el estado de Derecho que también implica: “Respeto a las decisiones de los organismos autónomos y división y equilibrio entre los poderes; nos hemos comprometido a respetar la autonomía del Banco de México y se va a cumplir, no vamos nosotros a interferir en las decisiones que corresponde al Banco de México”.

En este sentido reiteró que “por lo que si compete a nuestras facultades vamos a mantener el compromiso de llevar a cabo una administración equilibrada, vamos a mantener siempre equilibrios económicos, no vamos a gastar más de lo que tengamos de ingreso”.

A su vez, recordó el mandatario que se está en pláticas con el gobierno de Estados Unidos, para que apoye el plan de desarrollo del sur y sureste con cuatro mil 800 millones de dólares de inversión, “si logramos concretar ese acuerdo en el corto plazo, va a significar un incremento importante en la inversión extranjera”.

Hizo hincapié en la importancia de esto ya que no se puede seguir creciendo a tasa promedio anual del 2 por ciento, “y para crecer se requiere de inversión, no es suficiente la inversión pública y tampoco la inversión privada nacional, se requiere también de la inversión extranjera”.

“Plan contra huachicoleo ha evitado pérdidas de 2 mil 500 mdp”

López Obrador aseguró que el plan contra el robo de combustibles ha evitado hasta el momento pérdidas de 2 mil 500 millones de pesos, y pidió paciencia ante la escasez en algunos estados.

En la rueda de prensa matutina, indicó que antes del plan contra el robo de gasolinas en México, que arrancó la primera semana de diciembre, se robaban en promedio 787 pipas (camiones cisternas) al día, mientras que ahora se ha bajado a 177 pipas. “Desde que iniciamos el plan se han robado 8.540 pipas menos. (…) Lo que supuso un ahorro de 2.500 millones de pesos”, indicó Andrés Manuel López Obrador.

En los últimos días, varios estados mexicanos enfrentan problemas de abasto de combustibles por un cambio en el modelo de suministro de Petróleos Mexicanos (Pemex) a las estaciones de servicios.

Este programa se implementa para evitar un robo que, de acuerdo a cifras del Ejecutivo, generó pérdidas del orden de 66,300 millones de pesos (unos 3,400 millones de dólares) en 2018.

Medios locales llevan varios días reportando compras de pánico y colas kilométricas en las estaciones de servicio en estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Puebla o el Estado de México.

“Han habido molestias en algunos lugares. Pero no han sido generalizadas y no han sido en vano. Si nos apoyan, acabamos con la corrupción”, aseguró el Presidente, que reiteró que hay “gasolina suficiente” y que la escasez no ha aumentado los precios.

Destacó que continúan las labores de protección de las pipas y de las instalaciones de Pemex por parte de unos 4 mil elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército.