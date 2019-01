En el Teatro Milán te pondrás “Happy”

La puesta en escena será protagonizada por Pablo Perroni, Yuriria del Valle, Juan Ríos, Regina Blandón y Ana González Bello

Se reestrena este 18 de enero

Arturo Arellano

Pablo Perroni y Juan Cabello unen esfuerzos para traer una nueva temporada de la puesta en escena “Happy”, del dramaturgo inglés Robert Caisley, esta vez en el Teatro Milán. El elenco está encabezado por el mismo Perroni, en compañía de actores como Yuriria del Valle, Juan Ríos Cantú, Regina Blandón y Ana González Bello, estas últimas alternando funciones, mismas que arrancan este 18 de enero.

En rueda de prensa, los miembros del elenco ofrecieron algunos comentarios, “es una comedia de situación. Retomar un texto que ya se ha hecho antes, siempre es increíble, porque cuando se hace una obra jamás se sabe si volverás a pisar los zapatos del personaje. Nunca había aplicado para un Efiarte y me emociona que nos lo dieron. Con lo que nos permitimos estar tres o cuatro veces a la semana esta temporada y será justo como me la había imaginado”, dijo Perroni.

Sobre el elenco agrega “desde que vi la cara de Regina dije ‘Eres tú’ y es una gozadera estar con ella en el escenario, es talentosa y brutal, hace una química increíble con Juan y es de verdad gozoso verlos en el escenario juntos. En el caso de Yuriria lo mismo, es verdaderamente ‘Happy’ subirse a un escenario con ella”. Sobre lo anterior Ríos destaca que “ha sido un proceso bastante gozoso estar en esta obra, yo conocí el texto desde el escenario porque una vez el señor Perroni me habló por teléfono y me dijo ‘Qué tienes que hacer el lunes’, ellos daban funciones ese día y literalmente me invitó a hacer la obra de un día para otro, ahora luego de haber escudriñado el texto es mucho más enriquecedor”.

Regina por su parte dijo “Ya había trabajado con Juan y hemos disfrutado mucho el proceso de ensayos. Esto es comedia, pero es profunda, vi esta obra antes y me encantó desde el principio de modo que cuando me invitaron no dudé de estar aquí. Es una obra que no pasa indiferente, porque es un espejo, cuatro personajes y todos tenemos algo de ellos. Es humor negro pero que te confronta de manera muy fuerte” y Perroni apoyó el comentario diciendo que “la comedia es la mejor manera de hacer reflexionar, porque las verdades no llegan de manera absoluta y más bien nos reímos como una fuga, amortiguando el discurso que propone la obra. Nos reímos, nos relajamos, pero el punto para la reflexión queda claro. Resulta más sencillo escuchar las verdades y que no lleguen de manera tan densa, sino a través de la risa”.

Señalan que el mensaje no es que la gente sea feliz todo el tiempo, sino que aprendan a ser felices con altas y bajas “qué cansado sería ser feliz todo el día, creo que tiene que ver con lo que la sociedad espera de ti y que tienes que viajar, tener cosas caras, ser exitoso a la manera que se nos ha impuesto como ‘éxito’, tener followers. Pero no creo que se pueda ser feliz cien por cien, lo que sí creo es que la felicidad es una elección y tratando de ser felices con las altas y las bajas, la vida puede ser más ligera”.

Con el claro mensaje de que hay que procurar los momentos de felicidad, esta puesta en escena se reestrena este 18 de enero en el Teatro Milán, donde ofrecerán funciones de viernes a domingo por una corta temporada.

“Happy” es una comedia en la que el concepto de la felicidad se pone en entredicho, mientras se desencadena un verdadero desastre en lo que parecía una sencilla reunión de amigos.