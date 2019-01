Usar o no usar el automóvil en CDMX

Ayer, a través de mi cuenta de facebook, pregunté qué tan complicado sería dejar de usar el automóvil en esta crisis, independientemente de la cuestión política, es decir, sin meternos en si está bien o mal lo que ha hecho el gobierno en turno, aquí compilo algunas respuestas:

—Dime una cosa, y sin meternos en temas de política como tú dices, mi hermana tiene dos hijos y trabaja ¿crees que le daría tiempo de ir a dejar a sus hijos a la escuela y después irse a trabajar y llegar a tiempo? Me encantaría ser optimista pero todos conocemos la realidad del tráfico y del transporte público en México.

—¿Qué me dices cuando tienes a un familiar de la tercera edad y tienes que llevarlo a consulta al otro lado de la ciudad?

—Con dos niños me es imposible.

—El transporte público es inseguro, deficiente, insuficiente y peligroso. Tú que viajas tanto sabes mejor que la mayoría de nosotros cómo funciona el trasporte en otros países.

—En mi caso es imposible porque salimos a las 6 AM con hijos dormidos y súmale maleta para cambiarlos por la tarde para que vayan al after school y recogerlos a las 7 PM. No pues ni pensarlo a menos que me den vacaciones y me quede a darles clases.

—No cuando por donde vives no hay suficiente transporte y ahora van el doble de llenos. Aquí no tenemos metro y eso complica aún mas las cosas. Quiero ver que todos los de Ecatepec o Cuautitlán se vengan en transporte publico.

—Si el transporte público garantizara la seguridad para ir con tu celular e ir trabajando en llamadas, como lo haces en el coche, sí. Pero no es posible. Desgraciadamente en el transporte tienes que irte cuidando de quién te esta viendo. Ya ni digas subirte con tu computadora y la bendición de todos los santos.

—Y en mi caso, me da miedo. Tanta gente y que se pierda uno o me lo arrebaten, si para mi no es sencillo.

—El transporte publico también utiliza combustible. Dejara de funcionar, y también se van a joder los que no tienen coche. ¿Sera suficiente el metro solo?

Fuera de la estrategia mal planeada y/o mal ejecutada por el gobierno federal, me convenzo pues que los millones que no tienen automóvil y usan el transporte público en la zona metropolitana de la Ciudad de México, son héroes anónimos ante parte de las visiones que leí.

