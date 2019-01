“Ámame una vez más”, dice Andy Zuno

El cantante regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo este 2 de marzo en el Foro Total Play

Arturo Arellano

“Ámame una vez más” es el show con el que Andy Zuno regresa a los escenarios de la música, y se presentará el 2 de marzo en el Foro Total Play. Este espectáculo es un recorrido musical que abarca las décadas de los ochentas y noventas, etapa que significa mucho para Andy, además de que también cantará los temas originales que ha grabado a lo largo de su carrera como intérprete.

Durante una charla para las páginas de DIARIO IMAGEN, Zuno comentó que “el espectáculo lleva el nombre de mi más reciente sencillo, es mi propuesta musical. Este concierto es para presentar lo nuevo que hay en vivo, incluye los temas que me han dado un lugar en la música como solista, como ‘Suma de dos’, ‘Ingrato amor’, ‘Inevitable’, ‘No vuelvas a besarme’. El repertorio musical de este show es por demás exquisito, repasa temas inolvidables que en su momento grabaron intérpretes femeninas, con el propósito de dar un giro y una nueva interpretación”. Añade: “Además estoy entusiasmado de presentar los nuevos temas en vivo, creo que finalmente esa es la culminación de cualquier intérprete, desde que elige los temas hasta tener la oportunidad de presentarlos ante el público, escuchar su reacción, siempre es enriquecedor como artista”.

Siendo algunas de sus canciones éxitos anteriores de cantantes femeninas, dice: “Una de las razones de hacer eso, es para alejarme de la versión original, no que no haya comparación, pero sí que no haya competencia entre una y otra, yo no pretendo superar ninguna versión, porque creo que siempre las originales son insuperables. Lo que yo hago es una reinterpretación, desde otra óptica. Desde que una voz masculina enfrenta estas historias, el contexto cambia totalmente, las imágenes del espectador cambian su concepción y se reinterpretan”. Aunado a esto asegura: “No he alterado las canciones, son letras que cantaron en su momento mujeres, pero no las he alterado, ni siquiera cambió una ‘a’ por una ‘o’, pues son canciones que hablan de sentimientos, tiene que ver con el amor, rupturas, enamoramientos, cosas que vivimos todos, seas hombre o mujer”.

Su intención “es generar y transmitir este repertorio en el que conectemos todos de una o de otra manera, ya sea con la historia, recuerdos que te traigan estas canciones. En mi caso es algo muy personal, son canciones que para mí significan muchísimo, me identifico, es abrir la banda sonora de mi vida. Invito al público a conocer las canciones y colocar a sus propios personajes dentro de las historias”.

Sobre los temas inéditos dice: “Tengo varios desde mi primer disco, como ‘Luna para dos” y “Más de una vida”, esta ultima de Gerardo Flores, luego grabé ‘Cuando no estás”, un tema que me hizo mi productor, Ricardo Robledo, especialmente para mí. En el último EP incluí ‘Inevitable’, que también es una canción original. Esos temas serán interpretados al lado de los covers”. Por otra parte, detalla que “de igual modo mis covers son de temas no tan conocidos, ‘Más de una vez’ por ejemplo era de un grupo que se llama Posdata, pero no fue éxito y yo lo retomo. Por otro lado, canto “Ámame una vez más”, que no es el tema más conocido de Amanda Miguel, por ejemplo. Para mucha gente podría ser una canción nueva y para los que no, si es una versión diferente, empezando por la voz”.

Con un disco en puerta, Zuno explica que “lo tendremos completo en plataformas digitales, mientras tanto ofreceremos este show en vivo, donde podrán ir escuchando las canciones que estarán incluidas en el nuevo disco. Será un show con buenas canciones, pero también una gran producción, es lo que exige la gente, shows vistosos y completos”. Andy se presenta este 2 de marzo en el Foro Total Play.