En lo de la Guardia Nacional, se impone la realidad, dice Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Bien dice Ricardo Monreal que en lo de la aprobación de la reforma que creará la Guardia Nacional, subyace el aceptar lo que reclama la realidad, es decir, acabar de una buena vez con la simulación que significa mantener desde hace al menos una década a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo que va en contra de lo que indica la Constitución.

En este afán, afirma el coordinador de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se propondrá en la sesión semanal de la Comisión Permanente realizar un período extraordinario antes de que concluya este mes… o esperar el inicio del ordinario a partir del 1 de febrero.

“En el Senado estamos listos para las dos alternativas”, indicó.

Lo urgente es, agregó, restituir en la minuta ya aprobada por los diputados, el artículo Cuarto Transitorio, que habla de la temporalidad de las Fuerzas Armadas como auxiliares en labores de seguridad pública pedido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este artículo fue excluido del proyecto de dictamen original a petición del diputado Pablo Gómez, de Morena.

El restituirlo obligará a que la minuta reformada sea aprobada por las dos terceras partes de los senadores para luego ser regresada a San Lázaro donde deberá ser votada de nuevo por mayoría calificada. Todo gracias a Gómez.

“Con la emergencia (de inseguridad y violencia) que vive el país, no debería haber retraso para aprobar la entrada en vigor del nuevo cuerpo de seguridad. Es urgente. Sin embargo, no nos pueden ganar las prisas, y las dos alternativas son las que menciono”, señaló Monreal.

Situados frente a la necesidad de hacerle cambios a la minuta ya aprobada por los diputados, dijo el zacatecano, los senadores van a agregarle además lo del “acuerdo de pacificación”, propuesto por López Obrador en campaña, así como otros preceptos para garantizar el respeto a los derechos humanos en el combate al crimen y la delincuencia organizada y restituir el artículo Quinto Transitorio, que también eliminaron los diputados, para establecer que la capacitación, adiestramiento y disciplina de este cuerpo de seguridad estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Monreal reconoció que el trámite de esta iniciativa para crear la Guardia Nacional, se ha polarizado luego de que AMLO expresó su insatisfacción con lo hecho por los diputados.

Así, mientras él dialoga y negocia acuerdos con los otros coordinadores en el Senado, la minuta es analizada en el seno de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.

Polarizados, divergentes

A la tarea del negociador parlamentario, político, las discrepancias de las nuevas dirigencias de la 4ta Transformación con sus opositores lo convierten en un Sísifo casual.

El acuerdo logrado en una oficina opositora se le cae en la siguiente.

De ahí que sorprenda que luego de al menos 4 años de discusión y acuerdos inútiles, Monreal haya logrado sacar adelante no sólo rápido –a una velocidad nunca antes vista–, la designación de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la Nación por 91 votos contra 17 a fines de la semana anterior.

Hoy este Sísifo zacatecano tiene el reto de sacar adelante, sin las menores alteraciones, lo de la Guarda Nacional como lo quiere ya saben quién.

Y eso se da en un ambiente donde la menguada, pero al fin segunda fuerza política, el PAN, junto a otros, creen que AMLO y su régimen, en el que opera Monreal, se convierten rápidamente en un peligro para el futuro de la nación.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks, ciertamente un hombre de derechas pero no un improvisado político, quien a sus 63 años es coordinador de los blanquiazules en San Lázaro, ex rector de la Universidad de Guanajuato y ex gobernador de ese estado, alza la voz para decir:

“… hay peligrosas señales que encaminan a México hacia el autoritarismo: un Fiscal General de la República sin el soporte legal para la autonomía del Ejecutivo y una Guardia Nacional que será ajustada por un dócil grupo de Senadores de la República para que quede confeccionada al deseo del ejecutivo federal”.

El panista afirma que en los 51 días que lleva López Obrador en la Presidencia, “el gobierno se ha personificado en una sola figura; se ha decantado más por agradar en el terreno popular que actuar en la ruta de lo correcto, con un saldo de pérdidas en lo económico, lo político y lo social, dejando una estela de polarización en la sociedad mexicana…”

No es el único que lo cree. En el ámbito de la iniciativa privada, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, dijo hace un par de días que los desaciertos del presidente Andrés Manuel López Obrador son más que los aciertos.

“Mañana se cumplen 50 días que el Presidente de la República asumió su responsabilidad y en visión de Coparmex el saldo es claramente negativo”, afirmó sin matices.

Y enumeró: lo del fiscal (general de la nación) a modo, en el que el presidente incidió en la terna más favorecida para que llegara a la Fiscalía General de la República y la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México”, son los 2 temas esenciales que convierten a AMLO en un riego según el dirigente de Coparmex.

“En tan solo 50 días hemos visto varias decisiones de política pública notoriamente adversas a los intereses del sector privado” subrayó.

De acuerdo a los asociados de Coparmex, sin duda la principal central de empresarios del país, la administración pública bajo el mando de AMLO crea una relación tensa con la IP.

A estas críticas, que forman parte de otras muchas, se suman las expresiones del prestigiado historiador Enrique Krauze, director de Letras Libres, quien en un video que circula profusamente por redes sociales advierte de las señales claras que llevan a México, evidentemente bajo el gobierno de López Obrador, a un régimen populista similar al de Hugo Chávez en Venezuela.

A este video personal, se agregó ayer un documental anunciado desde hace meses, sobre el chavismo.

La dirigencia de Morena encabezada por AMLO y Yeidckol Polevnsky envió al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el ex dirigente contra el Fobaproa, Alfonso Ramírez Cuéllar a dar respuesta a las críticas.

Concentrado en De Hoyos, el diputado de Morena dijo que el dirigente empresarial se equivoca ya que AMLO y sus legisladores aprobaron un presupuesto responsable y con superávit que da apoyo a un Programa de Impulso al Sector Financiero, gran confianza de los consumidores y los mercados internacionales.

Precisó que cuando De Hoyos afirma que “en tan solo 50 días hemos visto varias decisiones adversas a los intereses del sector privado”, olvida que el Presidente de la República vela por los intereses de todos los mexicanos y no sólo de la organización empresarial.

“Si hubiera dudas o incertidumbre por la conducción del gobierno, no tendríamos la expectativa de que la Inversión Extranjera Directa (IED) que llegará a México durante 2019 será de 25,000 millones de dólares, según indica la encuesta de los especialistas en economía del sector privado de diciembre de 2018, elaborada por el Banco de México”, afirmó Ramírez Cuellar.

Obviamente provocada

Lo ocurrido la tarde-noche del viernes en Tlahuelilpan, Hidalgo, seamos serios, fue evidentemente provocado.

¿Tragedia donde no sólo habían hecho una zanja para que corriera y se concentrara la gasolina a fin de poder ser recolectada? ¿dónde los pobladores tenían listos y a la manos cientos de bidones y otros recipientes, como si fuese habitual hacer lo que hacían al momento de la explosión?

¿Dónde nadie se inmutó con la llegada del Ejército?

Aquello era un saqueo. Lo que ocurrió fue, al final, producto de la estupidez absoluta basada en la invulnerabilidad que da el actuar como pueblo bueno. Terrible la lección para todos en México.

