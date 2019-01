Revelan cartel del Corona Capital Guadalajara

Tame Impala, The Chemical Brothers y Phoenix, encabezan la gran fiesta musical que tendrá efecto este 11 de mayo

Se reveló de manera oficial el listado de artistas que harán presencia con su talento en la edición 2019 del festival Corona Capital, que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Dentro de las bandas que tocarán el próximo 11 de mayo en la explanada del estadio de las Chivas destacan: The Chemical Brothers, Tame Impala, Phoenix y Yeah Yeah Yeahs. Ya la primera edición de este festival de música mostró que este tipo de eventos podría realizarse en otra locación de la República mexicana y prueba de que ha funcionado es el cartel con reconocidas bandas que se presentarán en esta edición para la cual los boletos estarán disponibles en preventa a partir del próximo 28 de enero y van desde los 790, hasta los 2,500 pesos, dependiendo de la fase en que sean adquiridos. Dillon Francis, Goo Goo, Chromeo, Christine And The Queens, OMD, White Lies, Rhye, Honne, Kimbra, of Montreal, Classixx, The Joy Formidable, son las otras bandas que figuran en el cartel que también estrena fecha de realización: 11 de mayo en la explanada del estadio Akron